दिवाली के बारे में कितना जानते हैं आप? 99% लोग नहीं दे पाए इन 10 सवालों के जवाब

Diwali 2025: दिवाली जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. दीपों का त्योहार दीवाली केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं बल्कि इसमें अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्य भी छिपे हैं. तो चलिए जानते हैं कि आप इस त्योहार के बारे में कितना जानते हैं.
1. त्रेतायुग में भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी किस तिथि को मानी जाती है?
A) कार्तिक अमावस्या
B) कार्तिक पूर्णिमा
C) आश्विन अमावस्या
D) फाल्गुन अमावस्या
2. दीवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के समय कौन सा विशेष योग सबसे शुभ माना जाता है?
A) सर्वार्थ सिद्धि योग
B) सिद्धि योग
C) त्रिपुष्कर योग
D) रवि योग
3. भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले किस पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना की थी?
A) कैलाश पर्वत
B) ऋष्यमूक पर्वत
C) नील पर्वत
D) गंधमादन पर्वत
4. जैन धर्म में दीवाली का क्या धार्मिक महत्व है?
A) महावीर स्वामी का जन्मदिन
B) महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस
C) पार्श्वनाथ की दीक्षा
D) तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म
5. सिखों के लिए दीवाली किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है?
A) गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व
B) गुरु हरगोबिंद जी की कैद से रिहाई
C) गुरु तेगबहादुर का बलिदान
D) गुरु गोविंद सिंह की गद्दी निशानी
6. दीवाली के दूसरे दिन “गोवर्धन पूजा” किस कथा से संबंधित है?
A) श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने से
B) रुक्मिणी विवाह से
C) बलराम जन्मोत्सव से
D) भगवान विष्णु के वामन अवतार से
7. दीपावली के पांच दिनों में पहला दिन कौन सा होता है?
A) नरक चतुर्दशी
B) धनतेरस
C) गोवर्धन पूजा
D) भाई दूज
8. “काली पूजा” मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दीवाली के साथ मनाई जाती है?
A) गुजरात
B) पश्चिम बंगाल
C) तमिलनाडु
D) पंजाब
9. भगवान गणेश और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का प्रतीक क्या दर्शाता है?
A) बुद्धि और संपन्नता का संतुलन
B) शक्ति और विनाश का संगम
C) भक्ति और मोक्ष का मार्ग
D) धन और अहंकार का प्रतीक
10. दीवाली से ठीक पहले कौन सा नक्षत्र उदय होना शुभ माना जाता है?
A) चित्रा
B) स्वाति
C) रोहिणी
D) अश्विनी
सही उत्तर
-
A) कार्तिक अमावस्या
-
A) सर्वार्थ सिद्धि योग
-
C) नील पर्वत
-
B) महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस
-
B) गुरु हरगोबिंद जी की कैद से रिहाई
-
A) श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने से
-
B) धनतेरस
-
B) पश्चिम बंगाल
-
A) बुद्धि और संपन्नता का संतुलन
-
B) स्वाति