कौन सा देश है सूर्य के सबसे निकट ?

Which country is closest to the sun?: इससे पहले हमने चांद के बारे में बात की थी. जिसका जवाब नहीं निकला. अब बारी है सूर्य की. इक्वाडोर (Ecuador) सूर्य के सबसे निकटतम देश होने की वजह से उसकी भौगोलिक स्थिति और पृथ्वी के वास्तविक आकार में स्थापित है.

इक्वाडोर सूर्य के क्यों है सबसे पास ?

इक्वाडोर (Ecuador) का नाम स्पेनिश भाषा में “भूमध्य रेखा” (Equator) पर रखा गया है, और यही रेखा उसे सूर्य के सबसे करीब ले जाती है. यह तो हम सभी जानते हैं कि धरती पूरी तरह से गोल (Perfect Sphere) नहीं है. यह अपने अक्ष पर घूमते हुए उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) के कारण भूमध्य रेखा जिससे (Equator) कहा जाता है उसके पास थोड़ी चपटी (Oblate Spheroid) नज़र आती है. जिसका सीधा मतलब है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या (Radius) ध्रुवों (Poles) की तुलना में लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है.

केंद्र से दूरी का क्या है महत्व ?

खगोल विज्ञान (Astronomy) के मुताबिक, जब हम “सूर्य से निकटतम” दूरी की बात करते हैं, तो यह दूरी धरती के केंद्र से सूरज के केंद्र तक ही मापी जाती है. हालांकि, धरती की सतह पर रहने वाले इंसान के लिए जो स्थान धरती के केंद्र से दूर होगा, वह सूरज के सबसे करीब माना जाएगा. इक्वाडोर (Ecuador) का हिस्सा (Equator) पर स्थित होने की वजह से धरती के केंद्र से सबसे दूर माना जाता है.

निकटता बनाम सूर्योदय का अर्थ ?

हम सभी के लिए यह समझना बेहद ही ज़रूरी है कि सूर्य के सबसे पास होना और सबसे पहले सूर्योदय होना दो अलग-अलग बातें हैं. सूर्य से निकटता का अर्थ है कि यह धरती के आकार और किसी स्थान की ऊंचाई (Altitude) पर निर्भर करती है, जैसा कि इक्वाडोर (Ecuador) करता है. अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्योदय के बारे में.

सबसे पहले सूर्योदय: यह किसी देश के देशांतर (Longitude) पर ही केवल निर्भर करता है. इसीलिए, जापान को “उगते सूरज का देश” कहा जाता है और न्यूजीलैंड के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी सबसे पहले सूर्योदय देखा जाता है. क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी (International Date Line) के करीब स्थित है, लेकिन वे सूर्य के सबसे पास नहीं है.