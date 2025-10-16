दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें

अक्सर देखा जाता है कि पौधे कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं या उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. ऐसे में लोग महंगे उर्वरक या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे पौधों को नुकसान भी हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा घना, ताजा और हरा-भरा रहे, तो एक बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है केवल 2 रुपये का भूरा पाउडर, जिसे पानी में घोलकर डालना होता है. तो चलिए जानते हैं कि यह घरेलू उपाय कैसे आपके पौधों की खूबसूरती और सेहत दोनों को बढ़ा सकता है.
पौधों को हरा-भरा रखने का सबसे सस्ता तरीका
तुलसी और मनी प्लांट के लिए विशेष लाभ