Home > जनरल नॉलेज > दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें

दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें

इस दिवाली, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर के पौधों को हरा-भरा और घना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है. सिर्फ 2 रुपये में आसानी से उपलब्ध भूरा पाउडर को पानी में घोलकर पौधों की मिट्टी में डालें

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 9:38:41 AM IST

PlantCareTips
PlantCareTips

अक्सर देखा जाता है कि पौधे कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं या उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. ऐसे में लोग महंगे उर्वरक या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे पौधों को नुकसान भी हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा घना, ताजा और हरा-भरा रहे, तो एक बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है  केवल 2 रुपये का भूरा पाउडर, जिसे पानी में घोलकर डालना होता है. तो चलिए जानते हैं कि यह घरेलू उपाय कैसे आपके पौधों की खूबसूरती और सेहत दोनों को बढ़ा सकता है.

 

 भूरा पाउडर क्या है और क्यों काम करता है

 यह भूरा पाउडर दरअसल ऑर्गेनिक खाद या गुड़-चूर्ण मिश्रण हो सकता है, जो मिट्टी में मौजूद जरूरी पोषक तत्वों को सक्रिय करता है. इसमें प्राकृतिक शर्करा और खनिज तत्व होते हैं जो मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं और पौधों की जड़ों को मजबूती देते हैं. जब इसे पानी में घोलकर पौधों में डाला जाता है, तो मिट्टी का पीएच संतुलित होता है और पौधे जल्दी बढ़ते हैं. यह पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित उपाय है.

 

पौधों को हरा-भरा रखने का सबसे सस्ता तरीका

 2 रुपये का यह भूरा पाउडर वास्तव में गरीब किसान और माली लोगों का परखा हुआ नुस्खा है. इसे बाजार से बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है. इस मिश्रण को एक लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में हफ्ते में एक बार डालें. धीरे-धीरे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा और फूल या पत्तियां झड़ना बंद हो जाएंगी. इसका असर लगभग 5 से 7 दिनों में दिखने लगता है.

 

 मिट्टी को बनाए उपजाऊ और नमीदार

 यह पाउडर मिट्टी की संरचना को सुधारता है. सामान्य मिट्टी में जब नमी की कमी होती है तो पौधे की जड़ें सूखने लगती हैं, लेकिन इस पाउडर में मौजूद तत्व मिट्टी की नमी को लॉक करते हैं. इससे पौधे को लंबे समय तक पानी मिलता रहता है. यह नुस्खा खासतौर पर गर्मियों में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तब पौधे जल्दी सूख जाते हैं. इसे इस्तेमाल करने से मिट्टी फूली और जीवंत हो जाती है.

 

 

 तुलसी और मनी प्लांट के लिए विशेष लाभ

 मां लक्ष्मी के पसंदीदा पौधों जैसे तुलसी और मनी प्लांट को यह पाउडर बहुत तेजी से हरा और घना बनाता है. तुलसी के पत्ते चमकदार हो जाते हैं और उनमें नई शाखाएं जल्दी निकलने लगती हैं. मनी प्लांट की बेलें तेजी से बढ़ती हैं और उनकी पत्तियां गहरी हरी दिखती हैं. यह उपाय पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है जिससे वे कीड़ों या फंगस से सुरक्षित रहते हैं.

Tags: DiwaliPlantsEasyPlantHacksHomeGreeneryLakshmiJiPlantCareTips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें
दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें
दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें
दिवाली स्पेशल: घर के पौधे हरे-भरे बनाकर मां लक्ष्मी को खुश करें