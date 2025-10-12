Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Cockroaches In Coffee Powder : दुनियाभर में चाय की जगह अब कॉफी (Coffee) ले चुकी है. लोग हर रोज सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद करते हैं. ऑफिस का स्टैस कम करना हो या फिर रात को काम के कारण देर रात तक जागना, इन सबके लिए कॉफी एक रामबाण की तरह काम करती है. लेकिन कुछ समय पहले सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कॉफी में कॉकरोच (Cockroach) और अन्य कीड़े पाए जाते हैं. यह जान लोग हैरान रह गए. आइए बताते हैं आखिर इसका सच क्या है.

क्या है कॉफी का सच?

बता दें कि, कॉफी बीन्स (Coffee Beans) को खेतों से लेकर प्रोसेसिंग तक कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है. ऐसे में खेतों की नमी, स्टोरेज और मिट्टी के कारण कीड़े-मकोड़े उनमें चले जाते हैं. हालांकि बीन्स को मशीन से साफ किया जाता है. लेकिन इसके बावजूद कॉफी बीन को बारिकी से चैक करना संभव नहीं होता है. जिसके कारण थोड़े बहुत कीड़े बीन्स में रह जाते हैं. अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) भी इस बात की मानती है रि छोटे-छोटे कीड़े के अंश कॉफी में मिलना सामान्य सी बात है.

कॉफी में होते हैं कॉकरोच

FDA ने कहा कि- हर खाने पीने की चीजों में किड़े मिल सकते हैं. जैसे- 100 ग्राम चॉकलेट में कीड़े के टुकड़े होना नियमों में स्वीकार किया जाता है. यही नियम कॉफी के लिए भी लागू होता है. इसके पीछे का कारण बहुत आसान है कि- इतनी बड़ी मात्रा में किसी चीज का उत्पादन करने में पूरी 100 प्रतिशत शुद्धता नहीं हो सकती है. FDA के मुताबिक, यह स्वास्थय के लिए नुकसानदायक नहीं है. इससे आपके शरीर को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा.

लोगों में है डर का माहौल

सोशल मीडिया पर यह खबर इसलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कॉफी में जानबूझकर कॉकरोच मिलाए जा रहे हैं. हालांकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है. कॉफी में कॉकरोच के छोटे अंश होने से आपकी सेहत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. बल्कि यह तो प्रोटीन का स्त्रोत भी होते हैं. दुनिया में इन्हें लोग भोजन के तौर पर आराम से खा लेते हैं. हालांकि, कई बार लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है. जिससे कभी-कभी समस्या हो सकती है.