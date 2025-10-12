Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज
Home > जनरल नॉलेज > Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Cockroaches In Coffee Powder : कॉफी आजकल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है. जिसे वह कई बार चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं. लेकिन क्या आपकों पता है कई बार कॉफी पाउडर में कॉकरोच के साथ अन्य कीड़ों के कण भी पाए जाते हैं?

By: Preeti Rajput | Published: October 12, 2025 1:24:35 PM IST

Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Cockroaches In Coffee Powder : दुनियाभर में चाय की जगह अब कॉफी (Coffee) ले चुकी है. लोग हर रोज सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद करते हैं. ऑफिस का स्टैस कम करना हो या फिर रात को काम के कारण देर रात तक जागना, इन सबके लिए कॉफी एक रामबाण की तरह काम करती है. लेकिन कुछ समय पहले सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कॉफी में कॉकरोच (Cockroach) और अन्य कीड़े पाए जाते हैं. यह जान लोग हैरान रह गए. आइए बताते हैं आखिर इसका सच क्या है. 

क्या है कॉफी का सच? 

बता दें कि, कॉफी बीन्स (Coffee Beans) को खेतों से लेकर प्रोसेसिंग तक कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है. ऐसे में खेतों की नमी, स्टोरेज और मिट्टी के कारण कीड़े-मकोड़े उनमें चले जाते हैं. हालांकि बीन्स को मशीन से साफ किया जाता है. लेकिन इसके बावजूद कॉफी बीन को बारिकी से चैक करना संभव नहीं होता है. जिसके कारण थोड़े बहुत कीड़े बीन्स में रह जाते हैं. अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) भी इस बात की मानती है रि छोटे-छोटे कीड़े के अंश कॉफी में मिलना सामान्य सी बात है. 

पुरानी दिल्ली की अजब-गजब नाम वाली वो गलियां, जिनकी कहानी जान मुंह से निकलेगा वाह!

कॉफी में होते हैं कॉकरोच 

FDA ने कहा कि- हर खाने पीने की चीजों में किड़े मिल सकते हैं. जैसे- 100 ग्राम चॉकलेट में कीड़े के टुकड़े होना नियमों में स्वीकार किया जाता है. यही नियम कॉफी के लिए भी लागू होता है. इसके पीछे का कारण बहुत आसान है कि- इतनी बड़ी मात्रा में किसी चीज का उत्पादन करने में पूरी 100 प्रतिशत शुद्धता नहीं हो सकती है. FDA के मुताबिक, यह स्वास्थय के लिए नुकसानदायक नहीं है. इससे आपके शरीर को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा. 

हवाई जहाज़ की खिड़कियों में होते हैं छेद, जानें क्या है इसके पीछे की सही वजह?

लोगों में है डर का माहौल 

सोशल मीडिया पर यह खबर इसलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कॉफी में जानबूझकर कॉकरोच मिलाए जा रहे हैं. हालांकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है. कॉफी में कॉकरोच के छोटे अंश होने से आपकी सेहत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. बल्कि यह तो प्रोटीन का स्त्रोत भी होते हैं. दुनिया में इन्हें लोग भोजन के तौर पर आराम से खा लेते हैं. हालांकि, कई बार लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है. जिससे कभी-कभी समस्या हो सकती है.  

Tags: Cockroaches In Coffee PowderCoffeeGeneral KnowledgeGK News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज
Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज
Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज
Coffee के साथ कहीं आप भी तो नहीं पी रहे कॉकरोच, अंदर की बात जान बिगड़ जाएगा मिजाज