Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम

Facebook Account Ban: शुक्रवार को यूपी में उस वक्त राजनीति गरमा गई जब समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई. पक्ष-विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए. हालांकि लगभग 16 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया.

लेकिन इस घटना के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई भी, कभी भी आपका फेसबुक अकाउंट बंद करवा सकता है और इसका प्रोसेस क्या होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं.

फेसबुक अकाउंट बंद होने के पीछे की वजह

हालांकि, किसी यूजर्स की सहमति के बिना उसका खाता बंद करना आसान नहीं है. लेकिन फेसबुक के सख्त सामुदायिक दिशानिर्देश हैं और अगर उसे कोई खाता इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है, तो वह कार्रवाई कर सकता है. ये नियम फेसबुक यूजर्स को फर्जी पहचान, उत्पीड़न, अभद्र भाषा और प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाए गए हैं.

Facebook आमतौर पर निलंबन या हटाने जैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, जब तक कि कोई खाता इन नीतियों का उल्लंघन न करे. हालांकि, अगर कोई पोस्ट गलती से सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो फेसबुक पहले एक नोटिस भेजता है. यह नोटिस मिलने के बाद, आप पोस्ट को हटा सकते हैं. हालांकि, अगर ऐसा बार-बार होता है, तो फेसबुक आपके खाते पर प्रतिबंध लगा सकता है.

उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स की आप भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको कोई अकाउंट फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है, तो आप सीधे उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, अकाउंट की प्रोफ़ाइल पर जाएं और तीन बिंदुओं पर क्लिक करें. आपको वहां एक रिपोर्ट विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद, आप अपनी शिकायत का कारण बता सकते हैं. फर्जी अकाउंट के मामले में, फेसबुक कार्रवाई करने से पहले आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए पहचान पत्र मांग सकता हैं

इसके अलावा, चोरी या धमकी के मामले में, उपयोगकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या स्थानीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

