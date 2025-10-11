Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम
Home > जनरल नॉलेज > Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम

Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम

Facebook Account Report: Facebook आमतौर पर अकाउंट निलंबन या हटाने जैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, जब तक कि कोई उसकी नीतियों का उल्लंघन न करें.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 11, 2025 3:50:59 PM IST

Facebook Account Ban
Facebook Account Ban

Facebook Account Ban: शुक्रवार को यूपी में उस वक्त राजनीति गरमा गई जब समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई. पक्ष-विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए. हालांकि लगभग 16 घंटे के बाद  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया. 

लेकिन इस घटना के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई भी, कभी भी आपका फेसबुक अकाउंट बंद करवा सकता है और इसका प्रोसेस क्या होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं. 

फेसबुक अकाउंट बंद होने के पीछे की वजह

हालांकि, किसी यूजर्स की सहमति के बिना उसका खाता बंद करना आसान नहीं है. लेकिन फेसबुक के सख्त सामुदायिक दिशानिर्देश हैं और अगर उसे कोई खाता इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है, तो वह कार्रवाई कर सकता है. ये नियम फेसबुक यूजर्स को फर्जी पहचान, उत्पीड़न, अभद्र भाषा और प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाए गए हैं.

Facebook आमतौर पर निलंबन या हटाने जैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, जब तक कि कोई खाता इन नीतियों का उल्लंघन न करे. हालांकि, अगर कोई पोस्ट गलती से सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो फेसबुक पहले एक नोटिस भेजता है. यह नोटिस मिलने के बाद, आप पोस्ट को हटा सकते हैं. हालांकि, अगर ऐसा बार-बार होता है, तो फेसबुक आपके खाते पर प्रतिबंध लगा सकता है.

इस राज्य के स्कूलों में अब ‘आंख दिखाना’ है अपराध! बच्चों को डांटना भी सज़ा, शिक्षकों के लिए सख्त आदेश

उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स की आप भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको कोई अकाउंट फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है, तो आप सीधे उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, अकाउंट की प्रोफ़ाइल पर जाएं और तीन बिंदुओं पर क्लिक करें. आपको वहां एक रिपोर्ट विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद, आप अपनी शिकायत का कारण बता सकते हैं. फर्जी अकाउंट के मामले में, फेसबुक कार्रवाई करने से पहले आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए पहचान पत्र मांग सकता हैं

इसके अलावा, चोरी या धमकी के मामले में, उपयोगकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या स्थानीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

पुरानी दिल्ली की अजब-गजब नाम वाली वो गलियां, जिनकी कहानी जान मुंह से निकलेगा वाह!

Tags: akhilesh yadavFacebook Community Guidelinessocial media rules
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम
Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम
Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम
Facebook कभी भी बंद कर सकता है आपका अकाउंट! बचने के लिए यूजर्स को करना होगा ये काम