देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं नीतीश कुमार, यहां देखें कब-कब बने CM?

Nitish Kumar Oath Taking History: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के नतीजे शुक्रवार को आ गए थे, जिसमें NDA को भारी मत से बहुमत हासिल हुआ था, इन सभी प्रक्रिया के बाद अब वक्त आता है, नए सरकार के गठन का. यह पूरी प्रक्रिया सोमवार को शुरू होगी. सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में यह 10वीं बार बनने जा रही है, ऐसे में यह सरकार अगले 5 साल तक प्रदेश में काम करेगी. अगर औपचारिक शुरुआत का बात करें तो कल राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, साथ ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Bihar Governor Arif Mohammad Khan) को सौंपेंगे. इस पूरी प्रक्रिया के बाद NDA विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगें जिसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश होगा. ऐसे में चलिए बात करतें है कि नीतीश कुमार ने बिहार में कब-कब सीएम पद की शपथ ली है.

कब- कब लीं सीएम पद की शपथ?

नीतीश कुमार के बिहार में सीएम पद की शपथ ग्रहण की बात करें तो वह इस बार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. आइए इस पूरे लिस्ट को क्रम में देखें.

1. वह पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे. बहुमत साबित न कर पाने के कारण महज सात दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

2. नवंबर 2005 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया.

3. नवंबर 2010 में नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

4. 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि, फरवरी 2015 में वह फिर से मुख्यमंत्री बने.

5. नवंबर 2015 में वह महागठबंधन सरकार (राजद और कांग्रेस के साथ) में मुख्यमंत्री बने थे.

6. जुलाई 2017 में उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और NDA में वापस आ गए और फिर से मुख्यमंत्री बने.

7.नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वह एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री बने.

8. अगस्त 2022 में फिर से भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ महागठबंधन सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने.

9. जनवरी 2024 में महागठबंधन छोड़ दिया और एनडीए में वापस आकर नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

10. अब नीतीश कुमार 2025 के चुनावों के बाद 10वीं बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे.

इन नेताओं ने भी रचा इतिहास

नीतीश कुमार के अलावा, इस लिस्ट में और भी कई ऐसे नेता है, जिन्होंने कई बार सीएम पद की शपथ ली है, चलिए उनकी भी लिस्ट देख लें.

1. जयललिता- तमिलनाडू की पूर्व सीएम जयललिता ने कुल 6 बार सीएम पद की शपथ लीं थी.

2. वीरभद्र सिंह- कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह ने भी हिमाचल में 6 बार सीएम पद की शपथ ली थी.

3. नवीन पटनायक- नवीन पटनायक ने ओडिशा में 5 बार सीएम पद की शपथ ले चुके है.

4. ज्योति बसू- पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसू ने भी 5 बार सीएम पद की शपथ ली थी.

5. पवन कुमार चामलिंग- पवन कुमार चामलिंग भी सिक्किम में 5 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.