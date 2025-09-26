“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब
Home > जनरल नॉलेज > “हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब

“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब

"हाथ कंगन को आरसी", भला इस मुहावरे (Proverb) को कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या आप "आरसी" का मतलब जानते हैं. किसे कहते हैं "आरसी"

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 26, 2025 4:04:46 PM IST

"हाथ कंगन को आरसी"
"हाथ कंगन को आरसी"

Hindi proverb with meaning: “हाथ कंगन को आरसी” इस मुहावरे को तो आपने काफी बार सुना होगा, जिसका सीधा मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो, कंगन को देखने के लिए शीशे की क्या ज़रूरत है ? 

मुहावरे का शाब्दिक और अर्थ

यह मुहावरा दो शब्दों पर आधारित है, पहला ‘कंगन’ (हाथ में पहना जाने वाला आभूषण) और ‘आरसी’ (दर्पण और शीशा)

शाब्दिक अर्थ (Literal Meaning): 

हाथ में पहले से ही पहने हुए कंगन को देखने या फिर उसकी जांच करने के लिए किसी दर्पण और शीशे की आखिर क्या आवश्यकता है ? कंगन तो हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

लाक्षणिक अर्थ (Figurative Meaning): 

जब कोई बात, या वास्तविकता बिल्कुल स्पष्ट, ज़ाहिर और आंखों के सामने हो, तो उसे सिद्ध (prove) करने के लिए किसी अतिरिक्त सबूत और प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है. 

अर्थ का विस्तार:

यह लोकोक्ति उन स्थितियों पर लागू होती है जहां सच्चाई इतनी पारदर्शी होती है कि उसे छिपाना पूरी तरह से असंभव हो जाता है. यह बताता है कि वास्तविकता को अनावश्यक रूप से साबित करने की कोशिश करना समय की एक तरह से बर्बादी है.

उदाहरण के रूप में:

अगर कोई छात्र परीक्षा में प्रथम स्थान पर आता है और उसका रिपोर्ट कार्ड सामने है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है, “उसकी मेहनत और परिणाम तो सबके सामने हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या !” जिसका सीधा-सीधा मतलब उसकी सफलता का प्रमाण उसके अंकों में ही है, उसे किसी और तर्क की ज़रूरत नहीं है. 

यह मुहावरा सत्य और स्पष्टता के महत्व को दर्शाती है, यह बताती है कि जो दिख रहा है, वही सच है और उसे साबित करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है. 

Tags: Arsi To Hand BraceletFigurative MeaningHindi ProverbLiteral MeaningWith Example
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब
“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब
“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब
“हाथ कंगन को आरसी” क्या आप जानते हैं “आरसी” का मतलब