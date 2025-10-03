क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? 99% लोग नहीं दे पाए इन 10 सवालों के जवाब

ICC Women’s World Cup 2025: भारत और श्रीलंका में ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहे हैं. टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेल रही हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 सितंबर को खेला गया. टूर्नामेंट के मुख्य दौर के मुकाबले 26 अक्टूबर तक राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे. वहीं ग्रुप चरण के अंत में शीर्ष चार टीमें 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा. तो चलिए क्विज के माध्यम से जानते हैं कि आप महिला विश्व कप के बारें में कितना जानते हैं.
1.पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था?
-
1970
-
1971
- 1975
-
1973
2.अब तक (2025 तक) महिला क्रिकेट विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जीता है?
-
भारत
-
इंग्लैंड
-
ऑस्ट्रेलिया
-
न्यूज़ीलैंड
3.किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने महिला विश्व कप (ODI) में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं?
-
मिताली राज
-
हरमनप्रीत कौर
-
स्मृति मंधाना
4.कौन सी टीम ने अब तक (2025 तक) महिला विश्व कप की मेज़बानी सबसे ज़्यादा बार की है?
-
भारत
-
इंग्लैंड
-
ऑस्ट्रेलिया
-
न्यूजीलैंड
5.महिला विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी किस खिलाड़ी की है?
-
हरमनप्रीत कौर
-
बेलेन्डा क्लार्क
-
सूजी बेट्स
-
मिताली राज
6.महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज़ ने लिए हैं?
-
झूलन गोस्वामी
-
कैथरीन ब्रंट
-
एलिसे पेरी
-
मर्लिन अट्टापट्टू
7:किस वर्ष महिला क्रिकेट विश्व कप पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ था?
-
1973
-
1978
-
1993
-
1988
8.कौनसी खिलाड़ी ने महिला विश्व कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं (एक मैच में)?
-
एलिसा हीली
-
हरमनप्रीत कौर
-
मिताली राज
-
सूजी बेट्स
9.भारत ने पहली बार महिला विश्व कप का फाइनल कब खेला था?
-
1973
- 2005
-
1982
-
1993
10: महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन था?
-
भारत
-
इंग्लैंड
-
ऑस्ट्रेलिया
-
न्यूजीलैंड
उत्तर कुंजी
1. पहला महिला वर्ल्ड कप पुरुषों के पहले (1975) हुआ था। यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था.
2.ऑस्ट्रेलिया ने अब तक महिला वर्ल्ड कप 7 बार जीता है.
3. मिताली राज ने महिला विश्व कप में 1139 रन बनाए हैं.
4. इंग्लैंड ने 1973, 1993, 2017 समेत कई बार मेज़बानी की है.
5.ऑस्ट्रेलिया की बेलेन्डा क्लार्क ने 1997 विश्व कप में डेनमार्क के खिलाफ 229 रन बनाए थे.
6.झूलन गोस्वामी के नाम महिला वर्ल्ड कप में 43 विकेट हैं एक रिकॉर्ड.
7. 1993 में इंग्लैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल को पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया.
8.ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 170 रन बनाए थे.
9. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 में पहली बार फाइनल खेला और हार गया.
10.ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता.