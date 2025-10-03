क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? 99% लोग नहीं दे पाए इन 10 सवालों के जवाब

उत्तर कुंजी

1. पहला महिला वर्ल्ड कप पुरुषों के पहले (1975) हुआ था। यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था.

2.ऑस्ट्रेलिया ने अब तक महिला वर्ल्ड कप 7 बार जीता है.

3. मिताली राज ने महिला विश्व कप में 1139 रन बनाए हैं.

4. इंग्लैंड ने 1973, 1993, 2017 समेत कई बार मेज़बानी की है.

5.ऑस्ट्रेलिया की बेलेन्डा क्लार्क ने 1997 विश्व कप में डेनमार्क के खिलाफ 229 रन बनाए थे.

6.झूलन गोस्वामी के नाम महिला वर्ल्ड कप में 43 विकेट हैं एक रिकॉर्ड.

7. 1993 में इंग्लैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल को पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया.

8.ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 170 रन बनाए थे.

9. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 में पहली बार फाइनल खेला और हार गया.

10.ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता.