दशहरा से जुड़ी 10 रोमचांक कथाएं, जिन्हें पढ़कर GK का आनंद ले पाएंगे आप

दशहरा (Dusshera) से जुड़ी 10 रोमाचंक किस्से (Thrilling Stories) जिससे पढ़कर आप अपना GK और भी मजबूत कर सकते हैं. इस क्विज को देखकर आपको यह भी पता चलेगा कि आप दशहरा और रामायण (Ramayan) की कहानी के बारे में कितना जानते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 26, 2025 12:43:23 PM IST

Interesting Facts about Ravan
Interesting Facts about Ravan

Dusshera 2025: बुराई के ऊपर अच्छाई का पर्व मनाने वाला त्योहार विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. यह तो आप सभी जनाते हैं की हम दशहरा क्यों मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दशहरा से जुड़ी ऐसी कई रोमांचक कहानियां है जिनके बारे में आपने कम सुना होगा. तो आइए जानते हैं, दशहरा त्योहार से जुड़ी कुछ रोमचांक कथाएं. 

दशहरा का त्योहार इस साल 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा. इस खास अवसर पर रावण और दशहरा से जुड़े कई रोमाचंक बातें बताएंगे जिन्हें पढ़कर आप GK का भरपूर आनंद ले सकेंगे. 

रावण और रामायण पर आधारित 10 प्रश्न

1. क्या आप जनाते हैं राक्षसों के राजा बने रावण के बचपन का नाम क्या था ? 
उत्तर: दशानन 

2. रावण को नाभि में अमृत कलश का वरदान किससे मिला था
उत्तर: विष्णु

3. क्या आपको पता है लंका के राजा रावण की माता का नाम क्या था 
उत्तर: कैकसी

4. महाज्ञानी कहे जाने वाले रावण के पिता का नाम क्या था ? 
उत्तर: ऋषि विश्र

5. भगवान राम के हाथों मरते समय रावण ने किसे जीवन का ज्ञान दिया था ? 
उत्तर: लक्ष्मण  

6. क्या आप जानते हैं रावण ने भगवान शिव की जिस स्तुति की रचना की उसे क्या कहा जाता है ? 
उत्तर: शिव तांडव स्त्रोत 

7. रावण को भगवान शिव से मिली शक्तिशाली तलवार का नाम क्या था ? 
उत्तर: चंद्रहास 

8. रावण के किस बेटे ने लक्ष्मण को युद्ध में घायल कर मूर्छित कर दिया था ? 
उत्तर: मेघनाद (जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है)

9. रावण ने किससे छीना था अपना पुष्पक विमान ? 
उत्तर: कुबेर (धन के देवता)

10. भगवान राम ने जिस धनुष से रावण का वध किया उसका नाम क्या था ? 
उत्तर: सारंग

तो यह थी रावण से जुड़ी कुछ रोमाचंक बातें, जिन्हें पढ़कर आपको काफी आनंद आया होगा. आप इस क्विज को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं. 

