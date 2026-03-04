Toxic release date: टॉक्सिक रिलीज डेट टली, क्यों लिया गया यह फैसला,जानें अब कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

Toxic release date: कन्नड़ अभिनेता यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. पहले यह फिल्म 19 मार्च को प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन अभी यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आएगी. निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट टालने की वजह भी बताई है.

इसलिए टली रिलीज डेट

फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वहां और अन्य देशों में सामान्य स्थिति प्रभावित हुई है. निर्माताओं का कहना है कि मौजूदा हालात में फिल्म को व्यापक अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाना कठिन हो रहा था. इसी कारण सोच-समझकर इसकी तारीख बदलने का निर्णय लिया गया. निर्माताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य इस फिल्म को अधिक से अधिक देशों में एक साथ प्रदर्शित करना था, ताकि यह विश्व स्तर पर दर्शकों तक पहुंच सके. लेकिन वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों ने उनकी योजना को प्रभावित किया.

यश ने साझा की आधिकारिक सूचना

यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए बताया कि अब यह फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने कहा कि यह फिल्म लंबे समय की मेहनत और समर्पण का परिणाम है और इसे वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यश ने कहा कि फिल्म की परिकल्पना इस सोच के साथ की गई थी कि यह देश और विदेश के दर्शकों से समान रूप से जुड़ सके. कई वर्षों की मेहनत के बाद वे 19 मार्च को इसे दर्शकों के सामने लाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण तारीख बदलनी पड़ी.

दर्शकों से सहयोग की अपील

फिल्म की टीम ने दर्शकों से समझ और धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सहयोगियों और दर्शकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. टीम ने विश्वास जताया कि दर्शक पहले की तरह अपना प्रेम और समर्थन बनाए रखेंगे. अब यह फिल्म 4 जून 2026 को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

‘धुरंधर 2’ से टली टक्कर

19 मार्च को आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ इस फिल्म की सीधी टक्कर होने वाली थी. दर्शक इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन नई तारीख घोषित होने के बाद अब 19 मार्च को ‘धुरंधर 2’ अकेली बड़ी फिल्म के रूप में प्रदर्शित होगी.

फिल्म में यह कलाकार आएंगे नजर

इस फिल्म का निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है. इसका निर्माण वेंकट के. नारायण और यश ने संयुक्त रूप से किया है. फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में चित्रित किया गया है तथा इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी प्रस्तुत किया जाएगा. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म का पहला गीत ‘तबाही’ भी जारी किया गया है, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.