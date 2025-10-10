1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद
Home > मनोरंजन > ओटीटी > 1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

Hindi Thriller Movies: बॉलीवुड में 14 साल पहले एक ऐसी फिल्म बनी थी, जिसकी कहानी ने लोगों का दिमाग घुमा दिया था. इस फिल्म में एक औरत अपने 6 पतियों को मौत के घाट उतार देती है.

By: Prachi Tandon | Published: October 10, 2025 1:08:23 PM IST

1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

Suspense Thriller Movies on OTT: सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के मामले में आजकल साउथ फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर साउथ की थ्रिलर फिल्में अपना जलवा दिखा रही हैं. लेकिन, आज हम यहां जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वह बॉलीवुड की है. बॉलीवुड में भी कई ऐसी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्में बनी हैं जो अपनी कहानी के दम पर ऑडियंस को आखिरी सीन तक चिपके रहने के लिए मजबूर कर देती हैं. जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 14 साल पहले सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली उस औरत की कहानी पर बनी फिल्म के बारे में जिसने अपने 6 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था. 

सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर फिल्म खड़े कर देगी रौंगटे

1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

साल 2011 में रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 7 खून माफ का आज भी जिक्र होता है तो लोगों को वह खूंखार औरत याद आ जाती है जो बेरहमी से आदमियों को मौत के घाट उतारती है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग काबिल-ए-तारीफ है और कहानी तो आखिरी सीन तक स्क्रीन से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है. 

ये भी पढ़ें: 

क्या है 7 खून माफ फिल्म की कहानी?

बता दें, प्रियंका चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक 7 खून माफ की कहानी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड की कहानी सुजाना के सात पति पर बेस्ड है. इस फिल्म की कहानी की मुख्य किरदार सुजाना है, जिसका किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है. इस महिला की एक ही इच्छा होती है कि उसे सच्चा प्यार मिले. जिसके लिए वह अलग-अलग शादियां करती है. लेकिन, उसे किसी भी पति से प्यार नहीं मिलता है. जिसके बाद वह उन्हें मौत के घाट उतार देती है.

कमाल की बात यह है कि इतने खून और मर्डर करने के बाद सुजाना के चेहरे पर किसी तरह का दुख भाव नहीं होता है और न ही वह किसी बात का गिल्ट फील करती है. वह आसानी से मूवऑन कर जाती है और नए आदमी से मिलकर शादी करती है. साइकोलॉजिकल ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में सुजाना की यह कहानी खूब दिलचस्प है. 

कहां देखें सात खून माफ?

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म को रिलीज हुए 14 साल बीत गए हैं. इस फिल्म को अब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं.  बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया था.

ये भी पढ़ें: 

Tags: home-hero-pos-1OTT moviespriyanka chopraPriyanka Chopra MovieSuspense MoviesThriller Films
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद
1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद
1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद
1 नहीं, 6 पतियों को उतारा मौत के घाट…इस औरत की कहानी घुमा देगी दिमाग! OTT पर है मौजूद