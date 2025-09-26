क्या बच्चों की चाहत बनी निक को डेट करने में रुकावट? प्रियंका ने बोला एग फ्रीजिंग है….
प्रियंका चोपड़ा ने एग फ्रीजिंग, निक जोनस को डेट करने की हिचक और सरोगेसी पर बड़ा खुलासा किया. लेकिन क्या ये फैसले सिर्फ करियर और फैमिली बैलेंस का हिस्सा थे या इसके पीछे कोई और अनकहा सच छुपा है?

By: Anuradha Kashyap | Published: September 26, 2025 11:32:17 AM IST

Priyanka Chopra Egg Freezing
Priyanka Chopra Egg Freezing

प्रियंका चोपड़ा जो ने सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, प्रियंका एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ लेखक, सोशल वर्कर और बिजनेस वूमेन भी है. उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया भर में नाम कमाया है.  2018 में उन्होंने निक जोनस से शादी की और 2022 में बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया।  एक पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका ने बताया कि उन्होंने अपने अर्ली 30 में एग फ्रिज करवा दिए थे.  इसी बीच इंस्टाग्राम अकाउंट fitlookmagazine ने अपनी पोस्ट में बताया कि क्यों प्रियंका ने यह  कदम उठाया .  

करियर और जीवन के लिए लिया एक बड़ा फैसला

प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने अर्ली 30 में एग  फ्रिज करवाने का एक बड़ा कदम उठाया था उन्होंने कहा कि “मुझे बहुत आजादी महसूस हुई मैंने इसे तब करवाया था जब मैं करियर में आगे बढ़ना चाहती थी. उस समय मेरी सही इंसान से मुलाकात भी नहीं की थी मेरी मां जो गायनोलॉजिस्ट भी है.  उन्होंने भी मुझे कहा बस कर लो”  प्रियंका बताती है कि उनका यह फैसला उनके लिए काफी राहत भरा था क्योंकि इससे वह बिना किसी दबाव के अपने करियर पर फोकस कर पाई. 

निक जोनस को डेट करने को लेकर क्यों थी मन में शंका

प्रियंका चोपड़ा ने अपने पॉडकास्ट में यह भी कहा था की शुरुआत में वो  निक जोनस को डेट नहीं करना चाहती थी. उन्होंने कहा की  “मैं हमेशा से बच्चे चाहती थी, और यही कारण था कि मैं निक को डेट करने से हिचक रही थी, उस समय वह सिर्फ 25 साल के थे और मुझे लगा कि शायद वह बच्चे नहीं चाहेंगे. प्रियंका बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं , उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड  करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है हमारे घर में हर पार्टी बच्चों और डॉग्स के लिए फ्रेंडली होती है क्योंकि कोई भी उन्हें ला सकता है

 बायोलॉजिकल क्लॉक को बताया हकीकत और क्यों ली थी सेरोगेसी की मदद ?

प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक हकीकत है, उन्होंने कहा कि 35 के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो लगातार काम में व्यस्त रहती हैं. प्रियंका ने अपनी सहेलियों को सलाह दी कि जैसे लोग घर या करियर के लिए बचत करते हैं, वैसे ही उन्हें एग फ़्रिजजिंग के लिए भी कदम उठाने चाहिए. “ये आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा क्योंकि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पर खुद कंट्रोल कर पाएंगी” उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना, उनकी सरोगेट मदर ने बेटी मालती का छह महीने तक ध्यान रखा. 

