सलमान से पंगा लेने पर बोले विवेक, मेरी मां-बहन को धमकाया, मुझे फिल्मों से निकाला और…

Vivek Oberoi Salman Khan controversy: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने 2003 में सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करके उनपर धमकाने का आरोप लगाया था. विवेक ने सलमान पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि ऐश्वर्या राय को डेट करने की वजह से सलमान खान ने उन्हें फोन पर कई बार धमकी दी. विवेक के इन दावों ने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया. इसके बाद विवेक को फिल्म इंडस्ट्री में साइडलाइन कर दिया गया और उनके करियर पर इस प्रेस कांफ्रेंस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा.

मां-बाप के आंसू भूलना मुश्किल था: विवेक

हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि इस घटना के बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ था. विवेक ने कहा, मेरे साथ पीछे जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पूरी घटना से जो मेरी मां और पिता पर असर हुआ वो मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल जरुर था. मैं आज भी उनकी आंखों में उस दौरान बहे आंसुओं को भुला नहीं पाता. मगर ये सब बुरी यादें आप पर निगेटिव असर डालती हैं इसलिए इन्हें भुला देना ही अच्छा है.



विवेक ने कहा कि इस घटना के बाद न सिर्फ उन्हें धमकियां मिलीं बल्कि उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से भी निकाल दिया गया. मेरे घरवालों को भी कई धमकी भरे कॉल आए. विवेक बोले, एक समय तो ऐसा आया कि हर तरफ से लोग बस मेरा बॉयकॉट करने लगे थे. कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था. मैंने जो फिल्में साइन कर रखी थीं, उनसे मुझे बाहर निकाल दिया गया. मुझे तो धमकी भरे कॉल आते ही थे, मेरी बहन, मेरे पिता और मेरी मां को भी धमकाया जाता था.

विवेक बोले, मैं डिप्रेशन में चला गया था

प्रोफेशनल फ्रंट पर तो विवेक से सबने किनारा कर ही लिया था, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इस घटना का काफी असर हुआ. विवेक ने ऐश्वर्या का नाम लिए बिना कहा, मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था और फिर मैं अपनी मां के पास गया और जमकर रोया. मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर मैं ही क्यों?

वर्क फ्रंट की बात करें तो विवेक जल्द ही फिल्म मस्ती 4 में नजर आयेंगे. इस फिल्म में उनके साथ आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख भी नजर आयेंगे. ये इस सीरीज की चौथी फिल्म होगी. मस्ती फ्रैंचाइज़ी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी.