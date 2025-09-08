170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव

तीन साल पहले रिलीज हुई बॉलीवुड की एक ऐसी भयानक फिल्म, जिसे देख थिएटर में सबकी रूह कांप गई थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए भी दुनियाभर में खूब बवाल मचा था। हम बात कर रहे हैं साल 2022 में आई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files), जो थिएटर में रिलीज के बाद छा गई थी

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार और उनके पलायन के दर्द को बयां करती है। इस फिल्म में ऐसे भयानक सीन दिखाए गए हैं, जो आपको अंदर से झकझोरकर रख देंगे और फिल्म की कहानी को इतने अच्छे से पर्दे पर उतारा गया है, जिसे देख आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थें, जिन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान भर दी थी।

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की कहानी थी बेहद दर्दनाक

170 मिनट की इस फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ में कुछ ऐसे दिल दहलाने वाला सीन दिखाए गए हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएंगे। इस पूरी फिल्म में कश्मीरी हिंदुओ के साथ हुए अत्याचार को दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुरुआती दिनों में काफी धीमी कमाई की थी, लेकिन फिल्म के जबरदस्त रिव्यू के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तांडव किया था और 10 हफ्तो तक थिएटर से नहीं हटी थी। फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने अपने पहले वीकेंड पर 27.15 करोड़ रुपए तक का धमाकेदार कलेक्शन किया था। ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 252.25 करोड़ रुपए कमाए थे और 2022 की 5वीं सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लैटफॉर्म जी5 ( Zee5) पर देख सकते हैं।