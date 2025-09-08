Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव

170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव

बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म, जिसके रिलीज हुोने से पहले मचा मचा था खूब बवाल, कहानी ऐसी दर्दनाक की देख कांप उठी थी थिएटर में लोगों की रूह। हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर किया था तांडव

Published By: chhaya sharma
Published: September 8, 2025 18:05:46 IST

Vivek Agnihotri film The Kashmir Files have heartbreaking scenes
Vivek Agnihotri film The Kashmir Files have heartbreaking scenes

तीन साल पहले रिलीज हुई बॉलीवुड की एक ऐसी भयानक फिल्म, जिसे देख थिएटर में सबकी रूह कांप गई थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए भी दुनियाभर में खूब बवाल मचा था। हम बात कर रहे हैं साल 2022 में आई  फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files), जो थिएटर में रिलीज के बाद छा गई थी  

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार और उनके पलायन के दर्द को बयां करती है। इस फिल्म में ऐसे भयानक सीन दिखाए गए हैं, जो आपको अंदर से झकझोरकर रख देंगे और फिल्म की कहानी को इतने अच्छे से पर्दे पर उतारा गया है, जिसे देख आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थें, जिन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान भर दी थी।  

The Kashmir Files

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की कहानी थी बेहद दर्दनाक

170 मिनट की इस फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ में कुछ ऐसे दिल दहलाने वाला सीन दिखाए गए हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएंगे। इस पूरी फिल्म में कश्मीरी हिंदुओ के साथ हुए अत्याचार को दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुरुआती दिनों में काफी धीमी कमाई की थी, लेकिन फिल्म के जबरदस्त रिव्यू के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तांडव किया था और 10 हफ्तो तक थिएटर से नहीं हटी थी। फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने अपने पहले वीकेंड पर 27.15 करोड़ रुपए तक का धमाकेदार कलेक्शन किया था। ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 252.25 करोड़ रुपए कमाए थे और 2022 की 5वीं सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।  अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लैटफॉर्म जी5 ( Zee5) पर देख सकते हैं।

Tags: the kashmir filesvivek agnihotriVivek Agnihotri film
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव
170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव
170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव
170 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसमें दिए गए दिल दहलाने वाले सीन, देख निकली थी लोगों की थिएटर में चीखें, 10 हफ्ते तक किया बॉक्स ऑफिस पर तांडव
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?