ट्विंकल खन्ना ने ऋषि कपूर को लेकर किया खुलासा, खुद को बताया नाजायज बेटी, आलिया भट्ट का बदला रंग

बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी इंडस्ट्री के दिल में बसी हैं. उनके बेबाक बोल, मूडी नेचर और शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर ने उन्हें न केवल एक उम्दा कलाकार बल्कि एक यादगार इंसान भी बना दिया था. हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो ‘टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल’ में जब उनका जिक्र हुआ, तो सेट पर मौजूद सितारों की आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान लौट आई.

वरुण धवन का मजेदार किस्सा

शो में पहुंचे एक्टर वरुण धवन ने अपनी डेब्यू फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ की शूटिंग के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. एक फुटबॉल सीन के दौरान, ऋषि कपूर को वरुण और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बालों में लगे जैल से खासा ऐतराज था. ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, “तूफान आए या आंधी, तुम्हारे बाल हिलते ही नहीं!”

वरुण ने बताया कि ऋषि जी ने उनके बाल छूकर खुद चेक किया और डायरेक्टर करण जौहर से कहा कि “बालों में जैल क्यों है?” जब करण ने वरुण से बाल हिलाने को कहा, तो वरुण ने मासूमियत से जवाब दिया, “सर, जैल है, बाल हिल नहीं सकते.” इस पर ऋषि कपूर भड़क गए और बोले, “जैल हटाओ, नहीं तो मैं शॉट नहीं दूंगा.” इस किस्से पर शो में मौजूद सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए.

आलिया भट्ट की यादें: डिनर, कहानियां और राहा में झलक

आलिया भट्ट, जो अब ऋषि कपूर की बहू हैं, ने बताया कि ‘कपूर एंड संस’ की शूटिंग के दौरान ऋषि जी के साथ बिताए पल बेहद खास थे. उन्होंने कहा, “शूटिंग के बाद वो सबको डिनर पर बुलाते थे और ढेर सारी मजेदार कहानियां सुनाते थे.” आलिया ने भावुक होकर कहा कि उन्हें ऋषि कपूर की बहुत याद आती है और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी राहा में ऋषि कपूर की झलक दिखती है. “लोग राहा को मिनी ऋषि कपूर कहते हैं – उसमें वही एनर्जी है,” आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा.

ट्विंकल खन्ना का ट्वीट विवाद: ‘नाजायज बेटी’ वाला किस्सा

शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर ने एक बार उनके जन्मदिन पर ट्वीट किया था, “जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तब मैंने उनके लिए गाने गाए.” इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोग उन्हें ऋषि कपूर की ‘नाजायज बेटी’ कहने लगे. बाद में ऋषि जी को सफाई देनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी.

ट्विंकल का ये खुलासा सुनकर आलिया भट्ट थोड़ा असहज हो गईं, जिस पर काजोल ने तुरंत चुटकी ली, “आलिया के चेहरे के हाव-भाव देखो!” वरुण ने भी कहा, “आलिया को समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे.” हालांकि माहौल हल्का था और सबने इस मजेदार याद को मुस्कान के साथ अपनाया.