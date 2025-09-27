सुपरस्टार की बीवी ने खाया था Urine वाला स्लाद, डर के मारे नहीं कर पाई थी मना; सालों बाद किया सच का खुलासा

Twinkle Khanna Shocking Truth: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया को बाय-बाय कह दिया है. वह अब एक मशहूर राइटर के तौर पर जानी जाती हैं. ट्विंकल अपने बेबाक अंदाज के लिए बॉलीवुड में मशहूर हैं. फिल्मों से दूर होने के बावजूद वह अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. वह किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती हैं. जिसके कारण कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है.

काजोल और ट्विंकल का नया शो

दरअशल ट्विंकल खन्ना एक नया शो लेकर आई हैं. यह शो वह काजोल (Kajol) के साथ मिलकर कर रही हैं. इस शो में वह अलग-अलग बॉलीवुड सेलेब्स के साथ चिट-चैट करती नजर आएंगी. पहले एपिसोड में आमिर (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) एक साथ नजर आए थे. दोनों ने आमिर और सलमान के साथ ढेर सारी बातें की. इस दौरान कई हैरान कर देने वाले भी खुलासे किए गए थे. इसी दौरान ट्विंकल ने बताया कि- वह एक बार ऐसे व्यक्ति के घर में गई थी, जो घर में ही सलाद उगाते थे. सलाद उगाने के लिए वह यूरीन का खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे.

ट्विंकल ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा

शो की शूरूआथ में काजोल और ट्विंकल सलमान और आमिर को खाना ऑफर करते हैं. आमिर तो खाना खाने लगते हैं, लेकिन सलमान मना करते हुए कहते हैं कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो मैं रुकने वाला नहीं हूं. फिर काजोल अपने प्रोटीन ड्रिंक के बारे में कहती हैं, जिसे सुन सलमान कहते हैं कि- इससे तो 100 प्रतिशत पेट खराब हो जाता होगा. तभई ट्विंकल ने कहा बताया कि- एक बार उन्होंने यूरीन वाला सलाद खाया था. उस शख्स ने कहा था कि- यह सब ऑर्गेनिक है. मेरे घर के बगीचे का सलाद है. इसमें मैं कुछ भी इस्तेमान नहीं करता हूं, बस खाद के तौर पर यूरीन का इस्तेमाल किया जाता है.

डर के मारे खाया सलाद

यह बात सुन सलमान हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि- लाजवाब और आपने वो खा लिया? ट्विंकल ने कहा कि- हां क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने नहीं खाया तो मेरे घर पर रेड पड़ जाएगी. सलमान ने उसका नाम पूछा लेकिन ट्विंकल ने नाम बताने से मना कर दिया.