‘ऋषि कपूर की नजायज औलाद?’ ससुर का ये राज सुन उड़ गए आलिया के होश!

Rishi Kapoor With Dimple Kapadia: बॉलीवुड में कुछ खुलासे ऐसे होते हैं, जिन्हें सुनकर आप हक्का-बक्का रह जाते हैं. हाल ही में शो “Too Much with Kajol and Twinkle” में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने शो में आईं आलिया भट्ट के भी होश उड़ा दिए.

ट्विंकल ने बताया कि एक बार ऋषि कपूर ने उनके जन्मदिन पर ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. ट्वीट में लिखा था, “तुम अपनी मां की पेट में थीं जब मैं तुम्हारी मां डिंपल के लिए गाना गाया करता था.”

जब अपने ही मजाक पर ऋषि कपूर को देनी पड़ी सफाई

सुनते ही लोग मजाक में ट्विंकल को ऋषि कपूर की “नजायज औलाद” कहने लगे. ट्विंकल हंसते हुए बताती हैं कि, “मैं तो बस चौंक गई थी, और लोग फटाफट कंफ्यूज हो गए. बाद में खुद ऋषि जी को ट्वीट कर इसपर सफाई देनी पड़ी.” यहीं से मजेदार मोड़ शुरू हुआ. आलिया भट्ट और वरुण धवन भी इस खुलासे को सुनकर हंसी नहीं रोक पाए. ट्विंकल ने आगे बताया कि ऋषि कपूर का ह्यूमर और उनकी सीधी बात हमेशा लोगों को चौंकाती थी, लेकिन अंत में हंसी के फव्वारे छोड़ जाती थी.

ट्विंकल ने बताया कैसे थे ऋषि कपूर

उन्होंने कहा, “ऋषि जी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी बहुत ह्यूमन थे. सेट पर या डिनर पर, उनके हर मजाक में इंसानियत झलकती थी. वो अचानक कोई चुटकुला बोल देते और पूरे माहौल को हल्का कर देते.” ट्विंकल ने यह भी साझा किया कि उनके साथ बिताए हर पल, चाहे शूटिंग के दौरान हो या निजी जिंदगी में, हमेशा यादगार रहे. और यही वजह है कि लोग आज भी ऋषि कपूर को उनकी फिल्में देखकर ही नहीं, बल्कि उनके बिंदास अंदाज, तेज बुद्धि और मजेदार किस्सों के लिए भी याद करते हैं.

राज कपूर और नरगिस की लव चाइल्ड

चौंकाने वाली बात तो ये है कि कई रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि राज कपूर और नरगिस की नाजायज औलाद हैं. यही वजह थी कि जब फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल का एक किसिंग सीन तय किया गया. तो इसपर राज कपूर राजी नहीं हुए. क्योंकि, कहा जाता था कि ऋषि और डिंपल सौतेले भाई बहन हैं. हालांकि, इस पर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है लेकिन, अफवाहें खूब उड़ी हैं.