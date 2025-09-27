शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

टीवी की दुनिया की चहेती एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली हिना ने इसी साल 4 जून को अपने लंबे समय के पार्टनर रॉकी से शादी की थी. शादी के बाद ये कपल अब रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में साथ नजर आ रहा है. लेकिन हाल ही में शो में हुए एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाले खुलासे ने सबको चौंका दिया है.

हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें होस्ट सोनाली बेंद्रे कंटेस्टेंट्स से एक दिलचस्प सवाल करती हैं – “कौन सा कपल है जो एक ही बेड पर साथ नहीं सोता?” सवाल सुनते ही अन्य कंटेस्टेंट्स जैसे अविका गोर और स्वरा भास्कर ने चौंकाने वाला जवाब दिया – हिना और रॉकी!

इस जवाब के बाद सेट पर हंसी-मजाक का माहौल बन गया, लेकिन फैंस और लोगों को ये बात हैरान करने वाली लगी. शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में यह खबर काफी चौंकाने वाली थी.

मजाक में कहे गए शब्द बने विवाद की वजह

जब हिना और रॉकी ने खुद का नाम सुना, तो दोनों काफी हैरान रह गए. रॉकी ने इसे “चरित्र हनन” जैसा गंभीर आरोप बताया और इस बात को सिरे से खारिज कर दिया. हिना ने भी इस पर नाराजगी जताई और गेम में अपनी हार के लिए रॉकी को जिम्मेदार ठहराया. मजाक-मजाक में बात इतनी बढ़ गई कि हिना गुस्से में अपनी सीट छोड़कर चली गईं और यहां तक कि शो छोड़ने की धमकी भी दे डाली.

पर्सनल लाइफ पर जोक्स लेना पड़ा भारी?

टीवी रियलिटी शोज में अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर हंसी-मजाक होता है, लेकिन कई बार ये मजाक भी विवाद का कारण बन जाता है. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. हिना और रॉकी के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं. कई लोग इस प्रोमो को देखकर दोनों के रिश्ते में खटास की अटकलें लगाने लगे हैं.

हकीकत क्या है?

हालांकि ये सारा मामला एक टास्क और मजाक के दौरान हुआ था, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि निजी बातों पर टीवी शोज में हद से ज्यादा मजाक करना कई बार भावनाओं को आहत कर सकता है. हिना और रॉकी ने अब तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह सब सिर्फ एक गेम का हिस्सा था और उनकी केमिस्ट्री वैसी ही मजबूत है जैसी पहले थी.