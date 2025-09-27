शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!
Home > मनोरंजन > टीवी > शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी को 4 महीने हुए हैं, लेकिन हाल ही में एक शो में खुलासा हुआ कि दोनों एक ही बेड पर नहीं सोते, जिससे फैंस हैरान और चर्चा तेज हो गई है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 27, 2025 4:56:41 PM IST

शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

टीवी की दुनिया की चहेती एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली हिना ने इसी साल 4 जून को अपने लंबे समय के पार्टनर रॉकी से शादी की थी. शादी के बाद ये कपल अब रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में साथ नजर आ रहा है. लेकिन हाल ही में शो में हुए एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाले खुलासे ने सबको चौंका दिया है.

हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें होस्ट सोनाली बेंद्रे कंटेस्टेंट्स से एक दिलचस्प सवाल करती हैं – “कौन सा कपल है जो एक ही बेड पर साथ नहीं सोता?” सवाल सुनते ही अन्य कंटेस्टेंट्स जैसे अविका गोर और स्वरा भास्कर ने चौंकाने वाला जवाब दिया – हिना और रॉकी!

इस जवाब के बाद सेट पर हंसी-मजाक का माहौल बन गया, लेकिन फैंस और लोगों को ये बात हैरान करने वाली लगी. शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में यह खबर काफी चौंकाने वाली थी.

 मजाक में कहे गए शब्द बने विवाद की वजह

जब हिना और रॉकी ने खुद का नाम सुना, तो दोनों काफी हैरान रह गए. रॉकी ने इसे “चरित्र हनन” जैसा गंभीर आरोप बताया और इस बात को सिरे से खारिज कर दिया. हिना ने भी इस पर नाराजगी जताई और गेम में अपनी हार के लिए रॉकी को जिम्मेदार ठहराया. मजाक-मजाक में बात इतनी बढ़ गई कि हिना गुस्से में अपनी सीट छोड़कर चली गईं और यहां तक कि शो छोड़ने की धमकी भी दे डाली.

View this post on Instagram

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

 पर्सनल लाइफ पर जोक्स लेना पड़ा भारी?

टीवी रियलिटी शोज में अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर हंसी-मजाक होता है, लेकिन कई बार ये मजाक भी विवाद का कारण बन जाता है. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. हिना और रॉकी के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं. कई लोग इस प्रोमो को देखकर दोनों के रिश्ते में खटास की अटकलें लगाने लगे हैं.

 हकीकत क्या है?

हालांकि ये सारा मामला एक टास्क और मजाक के दौरान हुआ था, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि निजी बातों पर टीवी शोज में हद से ज्यादा मजाक करना कई बार भावनाओं को आहत कर सकता है. हिना और रॉकी ने अब तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह सब सिर्फ एक गेम का हिस्सा था और उनकी केमिस्ट्री वैसी ही मजबूत है जैसी पहले थी.

Tags: entertainment newshina khanhina khan hindi newspati patni pangaRocky jaiswal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!
शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!
शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!
शादी को हुए बस 4 महीने… फिर भी अलग सो रहे हिना खान और रॉकी जायसवाल! रिश्ते पर उठा सवाल..!