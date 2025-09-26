TRP Report This Week ‘अनुपमा’ ने फिर मारी बाजी, चटाई ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को धूल, ‘तारक मेहता’ के मेकर्स को झटका
TRP Report 37th This Week: इस हफ्ते की टीवी की टीआरपी रिपोर्ट आउट हो चुकी है और इस बार टॉप-10 की लिस्ट में कई शो की एंट्री हुई हैं. हर बार की तरह रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ ने एक बार फिर बाजी मार ली है और बाकी सभी टीवी शो को धूल चटा दी है और स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को भी पछाड़ दिया है. वहीं 'तारक मेहता' के मेकर्स को बड़ा झटका लगा है.

By: chhaya sharma | Last Updated: September 26, 2025 3:51:08 PM IST

TV TRP Report This Week
TV TRP Report This Week

TV TRP Report This Week: हर गुरुवार की तरफ इस बार भी 37वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी रिपोर्ट आउट हो चुकी है और पता लगा है कि कौन से शो ने किस नंबर की पोजीशन पर कब्जा किया है और किसका टॉप-10 में पता कटा है. बता दें कि रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ ने एक बार बाजी मार ली है और स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को धूल चटा दी है. वहीं  ‘तारक मेहता’ की तो वाट लग गई है. तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में किस शो ने कौन सी पोजीशन पर कब्जा किया है  

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में ‘अनुपमा’ पहले नंबर पर

हर बार की तरह रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ ने एक बार फिर बाजी मार ली है और बाकी सभी टीवी शो को धूल चटा दी है और इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में 2.4 की रेटिंग पाई हैं. फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ की कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही हैं और शो के मेकर्स भी शो को मजेदार बनाने के लिए धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स डाल रहे हैं.

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2′ दूसरे नंबर पर

पाली गांगुली के सीरियल ‘अनुपमा’ ने एक बार फिर स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को धूल चटा दी है. इस शो को 37वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी लिस्ट में 2.1 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर की जगह मिली है. शो की कहानी इस समय काफी मजेदार चल रही है और एकता कपूर भी अपने इस शो को मजेदार बनाने के लिए खूब जान लगा रही है.

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को मिली तीसरे नंबर पर जगह, टॉप 5 में हुई नए शो की एंट्री

इस हफ्ते की टीवी टीआरपी लिस्ट में टीवी के सबसे पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाी है और इस शो को 1.9 की रेटिंग मिली है. वहीं इस हफ्ते की टीवी टीआरपी की टॉप-5 शोज की लिस्ट में नए शो की एंट्री हुई है, यह शो और कोई नहीं बल्कि शरद केलकर के शो ‘तुम से तुम तक’ हैं, जिसके 37वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी लिस्ट में 1.8 की रेटिंग के साथ चौथे नंबर जगह बनाई है.

‘तारक मेहता’ को लगा झटका

37वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी लिस्ट में पांचवे नंबर पर सीरियल ‘उड़ने की आशा’ ने कबजा किया है, शो को 1.7 की रेटिंग मिली है. मोस्ट पॉपुलर शो  ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की बात करे , तो इस शो के मेकर्स को बेहद तगड़ा झटका लगा है और शो ने इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में छठे नंबर पर जगह बनाई है.

37वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हुआ इन शोज के नाम

टीवी शो ‘वसुधा’, जो पिछले हफ्ते 10वें स्थान पर था, उस शो ने बड़ी छलांग लगाी और सातवें नंबर की जगह हासिल की है, 8वें नंबर पर ‘मंगल लक्ष्मी’ है, जिसकी रेटिंग 1.4 है और शो ‘मन्नत’ 1.3 की टीआरपी के साथ 9वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है. 10वें नंबर पर ‘लक्ष्मी का सफर’ है, जिसे 1.3 की रेटिंग मिली है.

