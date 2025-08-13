Home > मनोरंजन > एक बार देखना शुरू किया तो रोक नहीं पाएंगे 5 बेहतरीन सस्पेंस फिल्में, जिनमें है रहस्य और रोमांच का तड़का

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 13, 2025 22:31:45 IST

Top Thriller Movies 2025: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि दिमाग में बैठ जाती हैं। इन्हें देखने के बाद भी आप देर तक उनकी कहानी और किरदारों के बारे में सोचते रहते हैं। यही ताकत होती है अच्छी थ्रिलर फिल्मों की — जहां हर सीन के बाद आगे क्या होगा, इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है।

अगर इस हफ्ते आपका मूड घर पर बैठकर पॉपकॉर्न और टीवी के साथ कुछ खास देखने का है, तो ये 5 फिल्में बिल्कुल सही रहेंगी। इनमें मिलेगा आपको रहस्य, जबरदस्त ट्विस्ट और ऐसी कहानियां जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहेंगी।

1. Drishyam (IMDb 8.2 | JioHotstar)

अजय देवगन इस फिल्म में ऐसे पिता की भूमिका निभाते हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा प्लान बनाता है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हर सीन में नया ट्विस्ट है, जिससे आप फिल्म से नज़र नहीं हटा पाएंगे।

2. Aiyaary (IMDb 5.3 | JioHotstar)

मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी एक मिलिट्री थ्रिलर में नजर आती है। कहानी में इंटेलिजेंस, साजिश और पर्सनल ईगो का टकराव देखने को मिलता है। स्ट्रैटेजी और माइंड गेम पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट।

3. Rorschach (IMDb 6.9 | JioHotstar)

ममूटी की दमदार एक्टिंग और रहस्य से भरी कहानी। पति-पत्नी की रहस्यमयी गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई जानने का रोमांच आपको बांधे रखेगा।

4. Ratsasan (IMDb 8.3 | JioHotstar, SunNXT)

एक पुलिस अफसर और साइको किलर के बीच दिमागी खेल। इतना जबरदस्त सस्पेंस कि सांसें थम जाएं। Drishyam पसंद आई हो तो इसे जरूर देखें।

5. Talvar (IMDb 8.1 | JioHotstar)

नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित फिल्म। इरफान खान की बेहतरीन एक्टिंग और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा का तगड़ा तड़का आपको बांधे रखेगा।

High IMDb Rating MoviesTop Thriller Movies 2025
