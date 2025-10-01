हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्में, जिन्हें देखने के बाद घर में लाइट जलाए बिना सोना होगा नामुमकिन

सभी को फिल्म देखना काफी ज्यादा पसंद होता है किसी को रोमांस पसंद होता है तो किसी को थ्रिलर पसंद होता है तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर और रोमांस का कॉम्बिनेशन पसंद होता है यानी उन्हें हॉरर फिल्में काफी ज्यादा पसंद आती है. हॉरर फिल्में सिर्फ डराने के लिए ही नहीं होती है बल्कि हमारी एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल का भी एक्सपीरियंस कराती है. हॉरर फिल्मों का एक अलग अट्रैक्शन होता है क्योंकि ये हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं, हॉलीवुड ने ऐसी ही कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाई है जिनको देखने के बाद दर्शकों को डर के साथ-साथ एक्साइटमेंट भी महसूस होगी.

द एक्सॉर्सिस्ट

यह फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी और यह हॉरर फिल्मों की क्लासिकल फिल्म मानी जाती है. इस फिल्म में छोटी लड़की पोज़ेस्ड हो जाती है और उसके माता-पिता उसे बचाने के लिए एग्जॉर्सिज्म करते हैं. फिल्म के अंदर काफी ज्यादा डर पैदा करने वाला माहौल है और इसका सस्पीशियस म्यूजिक देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है, फिल्म के किरदारों ने इसमें दमदार एक्टिंग की है.

इट

इट हॉरर फिल्मों का ही हिस्सा है इसके अंदर काफी खौफनाक किरदार है जो की है पेनीवाइज क्लोन, यह फिल्म स्टीफन किंग के फेमस नॉवेल पर आधारित है कहानी बच्चों के डर और शहर में रह रहे खतरनाक सुपर नेचुरल इवेंट्स के आसपास घूमती है. फिल्म में डर और थ्रिल काफी अच्छे से भर भर कर दिखाया गया है जिसके कारण लोग अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा नहीं पाते हैं.

ए क्वाइट प्लेस

ए क्यायट प्लेस अनोखी हॉरर फिल्म है जिसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है जो ऐसे खतरनाक राक्षसों से बचता है जो आवाज़ से शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें चुपचाप रहना होता है. इसमें विदेशी और सुपरनैचुरल जानवरों से बचने की कोशिश फैंस को लगातार स्ट्रेस में रखती है. यह फिल्म हॉरर लवर के लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है.

द कॉनजुरिंग

द कॉनजुरिंग हॉरर वर्ल्ड में एक सबसे फेमस फिल्मों में से एक है यह फिल्म रियल घटनाओं पर आधारित है और इसमें एक भूतिया घर और परिवार की परेशानियों की कहानी दिखाई गई है फिल्म का माहौल काफी डरावना और झटका देने वाला और सस्पेंस पैदा करने वाला है. द कॉनजुरिंग केवल हॉरर लवर के लिए ही नहीं बल्कि जो नए व्यूवर्स है और कुछ अच्छा अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट हो सकती है.

हेरेडिटरी

हेरेडिटरी हॉरर फिल्म में में डर और फॅमिली प्रेशर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. कहानी एक फैमिली के आसपास घूमती है जिसमें माता-पिता की मौत और कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है. फिल्म में डरावनी एक्टिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नजर आते हैं जिसके कारण यह और भी डरावनी बन जाती है.