इन हॉलीवुड फिल्मों में है जबरदस्त इंटिमेट सीन्स – देखने से पहले दरवाजा बंद करना न भूलें !

हॉलीवुड में रोमांस और इरॉटिक फिल्में हमेशा से फैंस की पसंद रही हैं, ये फिल्में सिर्फ रोमांस दिखाने तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि प्यार, अट्रैक्शन और ह्यूमन इमोशंस की गहराई को भी पेश करती है. रोमांस लवर्स के लिए ये फिल्में एक अलग और यादगार एक्सपीरियंस देती हैं. इन फिल्मों में इंटिमेट केमिस्ट्री, रोमांस और इमोशंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ऐसे ही कुछ हॉलीवुड की टॉप फिल्में हैं, जिन्होंने दर्शकों को चौंका दिया.

Fifty Shades of Grey

फिफ्टी शेड्स ऑफ़ ग्रे हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध इरॉटिक फिल्मों में से एक है, इसकी कहानी एक स्मार्ट और सेल्फ इंडेपेंडेंट महिला और एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन, क्रिश्चियन ग्रे, के आस-पास घूमती है. उनकी केमिस्ट्री बेहद इंटेंस और देखने में दिलचस्प है, फिल्म में रोमांस और सेक्स सीन को बेहद भर भर कर दिखाए गए हैं.

Basic Instinct

बेसिक इंस्टिंक्ट हॉलीवुड की क्लासिक इरॉटिक फिल्मों में से एक है, इसमें एक मिस्टीरियस महिला, कैथरीन ट्रैमल , का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अट्रैक्टिव भी माना. फिल्म में रोमांस, सस्पेंस को काफी खूबसूरती से दिखाया गया है, बेसिक इंस्टिंक्ट साबित करती है कि हॉलीवुड की इरॉटिक फिल्में सिर्फ इंटिमेसी तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि किरदारों और उनकी भावनाओं में गहराई दिखाना भी बेहद जरूरी है.

Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut स्टैनली कुब्रिक की डायरेक्शन में बनी एक फेमस इरॉटिक फिल्म है, इसमें एक मैरिड कपल की कहानी दिखाई गई है, जो प्यार, अट्रैक्शन और रिश्तों की कठिनायों से गुजरते हैं. फिल्म के हर सीन में इंटेंस रोमांस और भावनाओं का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

Blue Is the Warmest Color

Blue Is the Warmest Color में दो महिलाओं की कहानी दिखाई गई है इसमें रोमांस अट्रैक्शन और इंटेंस काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया हैं यह फिल्म सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक ही सीमित नहीं है इसमें प्यार, स्ट्रगल और रिश्तो की कठिनाइयों को दिखाया गया है,हॉलीवुड की इरॉटिक फिल्मों में इस फिल्म की एक खास और यादगार जगह है.

9½ Weeks

9½ Weeks हॉलीवुड की एक इंटेंस भरी फिल्म है, इसमें दो लोगों के बीच एक अलग और गहरे इंटेंस रिलेशनशिप को दिखाया गया है. फिल्म में रोमांस और इमोशंस का काफी अच्छा कंबीनेशन है, दर्शक इस फिल्म में प्यार और अट्रैक्शन के अलग-अलग पहलुओं को महसूस कर सकते हैं.