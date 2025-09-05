Kiku Sharda के शो छोड़ने की अफवाह पर लगा फुल स्टॉप, Archana Puran Singh ने बता दी सच्चाई

Archana Puran Singh On Kiku Sharda : कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि कॉमेडियन कीकू शारदा कपिल शर्मा शो छोड़ रहे हैं और वो किसी और सो में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब इन खबरों पर फुल स्टॉप लग गया है. कॉमेडियन कीकू शारदा अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस हैं और वो काफी समय से इस शो का हिस्सा भी हैं. कीकू को कपिल शर्मा के साथ काम करते हुए एक-दो साल नहीं हुआ, वो तबसे उनके साथ काम कर रहे हैं जब से ये शो शुरू हुआ था.

लोगों का फेवरेट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है और सीजन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस सीजन में भी कीकू शारदा को देखा गया था, लेकिन खबरे आई थी कि कृष्णा अभिषेक से लड़ाई के बाद कीकू ने शो को बॉय-बॉय कह दिया है, लेकिन अब शो कि जज अर्चना पूरन सिंह ने इस बात का खुलासा कर दिया है.

अर्चना पूरन सिंह ने बताया सच

कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने स्क्रीन को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि कीकू अभी शो नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि अपने शूट पर काम करने के लिए उन्होंने शो की शूटिंग पहले ही कर दी थी. कीकू शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीकू अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आने वाले हैं. इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पर देख पाएंगे और ये 6 सितंबर यानी कल से आएगा. कीकू के अलावा आपको शो में टीवी के और भी कई नामी चेहरे दिखेंगे.

कीकू-कृष्णा की लड़ाई

कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें फेमस कॉमेडियन कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बीच सेट पर तकरार होती नजर आई। वीडियो में कीकू कहते दिखते हैं, “मैं क्या यहां टाइमपास करने आया हूं?” इस पर कृष्णा जवाब देते हैं, “अगर ऐसा है तो आप ही कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं यहां से चला जाता हूं।”

इसके बाद कीकू शांत अंदाज में कहते हैं, “बात इतनी सी है कि जब मुझे बुलाया गया है, तो पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं।” कृष्णा फिर भावुक होकर बोलते हैं, “मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी इज्जत भी करता हूं, इसलिए ही अपनी आवाज नहीं उठा रहा।” कीकू जवाब में कहते हैं, “मुद्दा आवाज ऊंची करने का नहीं है, आप शायद बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं।”

इस गर्मागर्म माहौल को देखते हुए सेट के क्रू मेंबर्स बीच-बचाव करने पहुंचते हैं और दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि, ये क्लिप असली झगड़ा था या सिर्फ किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा- इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तक ना कीकू और ना ही कृष्णा ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।