बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है ‘THE COJURING LAST RITES’ अब तक की कमाई देख रह जाएंगे हैरान

‘THE CONJURING LAST RITES’: हॉलीवुड की सबसे मशहूर और डरावनी फिल्मों में से एक ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ की भारत के बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई लगातार जारी है. भारत में यह फिल्म सिनेमा घरों में 5 सितंबर को रिलीज हुई थी. जिसके बाद फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई अब तक जारी है. बात करें पहले हफ्ते की तो, फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 50.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. तो वहीं चौथे और पांचवे दिन फिल्म की कमाई 5.5 करोड़ रही. सातवें दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर बॉक्स ऑफिस में आखिरकार अपनी जगह बना ली. चलिए, अब आपको बताते हैं फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में.

फिल्म का टोटल कलेक्शन

फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ के निर्देशक माइकल शावेज ने दूसरे शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक 1.38 करोड़ रुपये का अच्छा खासा कारोबार कर लिया था. फिल्म की अब तक 68.38 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.

क्या है ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ की कहानी

हॉलीवुड फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ की स्क्रिप्ट इयान गोल्डबर्ग, रिचर्ड नाइंग, और डेविड लेस्ली जॉनसन-मैकगोल्ड्रिक ने लिखी है. फिल्म में दिखाया गया है कि नायिका शैतानी ताकतों से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन शैतानी ताकतों के चंगुल से निकलना उनके लिए आसान नहीं होता है. इसके साथ ही नायिका की बेटी जो उनके गर्भ में है उस पर इन ताकतों का बुरा साया पड़ जाता है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

दर्शकों को कैसी लगी फिल्म

फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ को जिस किसने भी देखा मानो वो हैरान रह गया. फिर चाहे, वो हॉलीवुड हो या फिर भारतीय दर्शक, हर किसी को इस फिल्म ने अपनी तरफ आकर्षित किया. भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म ने अपनी शानदार जगह बनाई. इतना ही नहीं, फिल्म के पहले शो को देखने के लिए ऑनलाइन टिकट भी पूरी तरह से बिक चुके थे. इस फिल्म को IMD पर 10 में से 6.5 की रेटिंग दी गई है.

फिल्म की स्टारकास्ट

अमेरिकन फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन का किरदार निभाया है. उनके साथ मिया टॉमलिंसन और बेन हार्डी भी अहम किरदार के रूप में शामिल है. यह फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट’ का सीक्वल है और ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है.

फिल्म से जुड़े कुछ इनट्रस्टिंग फैक्ट्स

फिल्म के अहम किरदार: पैट्रिक विल्सन और वेरा फारमिगा

क्या फिल्म सत्य घटना पर आधारित है : हां, ये फिल्म सत्या घटना पर आधारित है

फिल्म भारत में कब हुई रिलीज: 5 सितंबर 2025

1 हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 68.38 करोड़ रुपये

क्या फिल्म टॉप पर बना पाई अपनी जगह: हां, फिल्म टॉप 5 हॉलीवुड फिल्मों में हुई शामिल