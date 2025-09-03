इस महिला के दम पर शाहरुख खान बने हैं बॉलीवुड के बादशाह! 1 नहीं कई फिल्मों में दिया काम

बॉलीवुड में कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पर्दों के पीछे रहकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाती हैं, गौरी खान भी उन्ही महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पति शाहरुख खान को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को काफी सारी ऐसी फिल्में दी है जो आज भी लोग काफी मजे से देखते हैं। गौरी सिर्फ किंग खान की पत्नी नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और सफल बिजनेसवुमन भी है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का नाम आज फिल्म इंडस्ट्री में एक ब्रांड है, और इसकी वजह है गौरी खान की मेहनत।

दिल्ली की लड़की से मुंबई की क्वीन तक का सफर

गौरी खान का जन्म दिल्ली के पंचशील पार्क में हुआ था, उनके पापा कर्नल रमेश चंद्र छब्बर एक आर्मी अफसर थे। गौरी की पढ़ाई की बात करे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लेडी श्री राम कॉलेज से की थी और बाद में NIFT से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। 1984 में शाहरुख खान से उनकी पहली मुलाकात हुई थी काफी लम्बे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर की थी। शादी के बाद गौरी ने शाहरुख के करियर में एक अहम रोल निभाया हैं।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से शुरू हुई ब्लॉकबस्टर्स की कहानी

2002 में शाहरुख और गौरी ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन गौरी के बिजनेस माइंड ने इसे एक नया रूप दिया। 2004 में इस एंटरटेनमेंट हाउस में पहली फिल्म “मैं हूं ना” आई जो सुपरहिट साबित हुई इसके बाद “ओम शांति ओम” ने दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इसके बाद “माय नेम इस खान”, ” रा.वन”, चेन्नई एक्सप्रेस।

‘जवान’ के साथ सफलता की नई परिभाषा लिखी

कोरोना काल के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल समय से गुजर रही थी, तब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि “जवान” हैं। यह फिल्म एटली के निर्देशन में बनी थी इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण नजर आ रही थी। यह फिल्म शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी यह फिल्म 300 करोड़ के बजट में बनी है 1151 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया।