ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के रिश्ते में आई दरार? दिवाली पर अकेली दिखीं ऐश्वर्या, पोस्ट ने बढ़ाई हलचल!

Aishwarya sharma Neil Bhatt Divorce : टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की लोकप्रिय कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. खबरें आ रही हैं कि उनके और उनके पति, टीवी अभिनेता नील भट्ट के बीच संबंधों में दरार आ गई है और दोनों तलाक की प्रक्रिया में हैं. हालांकि, इस मामले में न तो ऐश्वर्या ने और न ही नील ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

ऐश्वर्या की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने तलाक की अफवाहों को और बल दिया है. उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे अकेले ही पोज देती नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि नील भट्ट उनकी दिवाली की तस्वीरों में कहीं दिखाई नहीं दिएय इससे फैंस का मानना है कि ऐश्वर्या ने इस साल दिवाली अपने पति के बिना मनाई है. इससे पहले, करवाचौथ के मौके पर भी नील ऐश्वर्या के साथ नजर नहीं आए थे, जिससे और ज्यादा अटकलें लगने लगीं कि दोनों के बीच अनबन चल रही है.

शादी और बिग बॉस में साथ दिखा था प्यार

ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी साल 2021 में हुई थी. दोनों ने बिग बॉस के घर में साथ समय बिताया था, जहां उनके रिश्ते को खूब पसंद किया गया. उस वक्त दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री में एक सफल और प्यारा कपल मानी जाती थी.

क्या है आगे का रास्ता?

फिलहाल, दोनों ने तलाक की खबरों पर कोई खुलासा नहीं किया है. फैंस इस जोड़ी के रिश्ते के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दोनों में क्या चल रहा है और क्या सच में तलाक हो रहा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं. ऐश्वर्या और नील के भविष्य के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

प्रेम और विवाद दोनों का जीवन में होना आम बात है, लेकिन जब ये रिश्ता फेमस लोगों का हो तो हर छोटी बात मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है. ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के रिश्ते का सच जल्द ही सामने आएगा. तब तक उनके प्रशंसक उनकी खुशहाली की दुआ करते रहेंगे.