This Week TRP List: ‘अनुपमा’ के सिर सजा ताज, इस हफ्ते ‘तुलसी’ को खानी पड़ी मात! टॉप 5 में भी नहीं ‘तारक मेहता’

BARC Week 40 rating list: टीवी शोज की परफॉर्मेंस की इस हफ्ते की रिपोर्ट कार्ड आ गई है. BARC इंडिया हर हफ्ते टीवी शोज की टीआरपी रेटिंग्स जारी करता है, जिससे पता चलता है कि कौन-सा शो ऑडियंस पसंद कर रही है और कौन-सा शो बोरिंग होता जा रहा है. इस हफ्ते टीवी शोज की टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर अनुपमा ने बाजी मार ली है. वहीं, दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी स्टारर क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने आकर सभी को चौंका दिया है.

टॉप 10 में भी नहीं है सलमान खान का बिग बॉस 19

टीवी टीआरपी रेटिंग्स पर नजर डालें तो इस बार भी सलमान खान होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस का सीजन 19 टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है. जी हां, बिग बॉस 19 को इस हफ्ते टीवी टीआरपी रेटिंग लिस्ट में 11वीं पोजिशन मिली है. हालांकि, इस हफ्ते बिग बॉस की रेटिंग्स में पिछले हफ्ते के मुकाबले उछाल देखने को मिली है.

कौन-कौन से हैं टॉप 20 शोज और उनकी रेटिंग्स

रुपाली गांगुली स्टारर अनुपमा सीरियल कई हफ्तों से पहली पोजिशन पर बना हुआ है. सीरियल में इन दिनों बैक-टू-बैक ट्विस्ट देखने को मिल रहे है. अनुपमा पूरी लेडिज गैंग के साथ एक गांव पहुंची है, जहां उसे अपने बेटे समर का कातिल मिलता है, जिससे वह बदला लेने वाली है. इसी वजह से शो खूब पसंद किया जा रहा है.

वहीं, टीआरपी लिस्ट में दूसरे स्थान पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 3. ये रिश्ता क्या कहलाता है, 4. उड़ने की आशा, 5. तुम से तुम तक, 6. तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 7. वसुधा, 8. गंगा माई की बेटियां, 9. पति पत्नी और पंगा, 10. मंगल लक्ष्मी, 11. बिग बॉस 19, 12. लक्ष्मी का सफर, 13. आरती अंजलि अवस्थी, 14. मन्नत, 15. जाने अनजाने हम मिले, 16. झनक, 17. शिव शक्ति, 18. बिंदी, 19. सारू, 20. मन पसंद की शादी

यह चैनल बना ऑडियंस का सबसे पसंदीदा

BARC इंडिया के 40वें हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों की रेस में सोनी सब ने पहला स्थान हासिल किया है. इस रेस में दूसरे नंबर पर स्टार प्लस और तीसरे पर कलर्स चैनल रहा है.