Home > मनोरंजन > टीवी > 38 की उम्र में बबीता जी बनेंगी दुल्हन, विदेशी राजकुमार से शादी, बोलीं – कोरियन…

Munmun Dutta On Wedding: मुनमुन दत्ता ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई अहम बातें साझा कीं.

By: Preeti Rajput | Published: January 19, 2026 10:27:18 AM IST

Munmun Dutta On Wedding: टीवी का मोस्ट पॉपूलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. इस शो ने इंडस्ट्री को कई बड़े चेहरे दिए हैं. इस लिस्ट में मुनमुन दत्ता का नाम भी शामिल है. मुनमुन दत्ता ने अपने किरदार से घर-घर में पहचान बनाई. एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन वह अफवाहों पर काफी कम रिएक्ट करती हैं. मुनमुन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर हाल ही में कई सारी बातें शेयर की हैं. 

शादी कब करेंगी एक्ट्रेस?

रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में प्यार, शादी और ब्रेकअप को लेकर मुनमुन से कई सवाल किए गए. जिनके जवाब एक्ट्रेस ने बड़े ही सावधानी के साथ दिए. मुनमुन से पूछा गया कि आपको शादी करनी है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे प्यार से प्यार है. अभी तक मैं इसे लेकर क्लियर नहीं हूं. मुझे शादी करनी है या नहीं. अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी है. तो हो ही जाएगी, मैं वो लड़की नहीं जो शादी के पीछे भागती हूं. मुनमुन ने कहा कि मेरा बचपन से कभी भी यह सपना नहीं रहा है कि मेरी पति ऐसा जरुर होना चाहिए या फिर मेरी इस तरह शादी होनी चाहिए. 

मुनमुन को चाहिए कैसा लड़का? 

मुनमुन ने कहा कि लड़का गुड लुकिंग होना चाहिए. होशियार हो और उसके पास पैसा भी होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. मैं वो लड़की नहीं हूं जो झूठ बोले. मुझे लड़के में कुछ नहीं चाहिए. मुनमुन कहती है कि आजकल मुझे कोरियन एक्टर्स पर क्रश हो रहा है. मुझे वो काफी पसंद आ रहे हैं. 

विदेशी लड़के संग करेंगी शादी 

एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वह किसी विदेशी से शादी करेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि हां मेरी उनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है. क्योंकि हिंदुस्तानी पुरुष थोड़े अलग होते हैं. फॉरेनर के साथ सबसे अच्छी बात होती है, कि वो पैदा कहीं होते और रहते कहीं और हैं. इसके कारण उनकी सोच पर काफी असर भी पड़ता है. क्योंकि ट्रैवल करने से उनकी सोच में बदलाव आता है. वो महिलाएं बहुत सलीके ससे पेश करती हैं. मुझे लगता है कि बहुत सारी भारतीय महिलाएं मेरी बात से जरुर सहमत होंगी. हिंदुस्तानी पुरुष गलत होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं. 

