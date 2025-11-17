Pati Patni Aur Panga के विनर बने रुबीना-अभिनव, गुरमीत-देबिना को हराकर बने ‘सर्वगुण संपन्न जोड़ी’

सेलिब्रिटी कपल रियलटी शो पति पत्नी और पंगा (Pati Patni Aur Panga) का 16 नवंबर को फिनाले हुआ. फाइनल मुकाबला रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला (Rubina Dilaik Abhinav Shukla) और गुरमीत चौधरी-देबिना बैनर्जी की जोड़ी के बीच था. इसमें रुबीना और अभिनव ने बाजी मारते हुए गुरमीत और देबिना की जोड़ी को हरा दिया. रुबीना-अभिनव ने सर्वगुण संपन्न जोड़ी का ख़िताब अपने नाम किया.

होस्ट्स सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी ने जैसे ही विनर्स का नाम अनाउंस किया, वैसे ही अभिनव की ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह एक्साइटमेंट में भांगड़ा करने लग गए, वहीं रुबीना भी बेहद खुश दिखाई दीं और अभिनव को चियर करती नजर आईं. बाद में अभिनव ने रुबीना को किस करते हुए अपनी ख़ुशी जाहिर की और दोनों का प्यारी बॉन्डिंग देखकर फैंस भी सोशल मीडिया पर फूले नहीं समाये.

फैंस ने लुटाया रुबीना-अभिनव की जोड़ी पर प्यार

फिनाले में रुबीना-अभिनव के ख़िताब जीतने के बाद सोशल मीडिया पर कपल के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसे देखकर फैंस अभिनव को रुबीना के लिए लकी बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, अभिनव रुबीना के लकी चार्म हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, आप दोनों जीत डिजर्व करते हैं. एक और यूजर ने कहा, बेस्ट कपल.

2018 में हुई थी शादी

बता दें कि रुबीना और अभिनव ने कुछ साल की डेटिंग के बाद साल 2018 में शादी की थी. बिग बॉस 14 में दोनों बतौर कपल पहुंचे थे जहां रुबीना ने खुलासा किया था कि उनके और अभिनव के रिश्ते में एक दौर ऐसा भी था जब वह दोनों तलाक लेना चाहते थे लेकिन शो में आकर उन्हें एक-दूसरे के लिए वक्त मिला और उनके रिश्ते सुधर गए. 2023 में रुबीना और अभिनव ट्विन बेटियों के पेरेंट्स बने और अब खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.