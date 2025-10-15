Home > मनोरंजन > टीवी > अभिनेता Pankaj Dheer ने दुनिया को कहा अलविदा, महाभारत में कर्ण के किरदार से मिली थी पहचान

अभिनेता Pankaj Dheer ने दुनिया को कहा अलविदा, महाभारत में कर्ण के किरदार से मिली थी पहचान

Pankaj Dheer Passed Away: महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. इस खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शोक में है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 15, 2025 1:46:36 PM IST

Pankaj Dheer
Pankaj Dheer

Pankaj Dheer Died: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में एक दुखद खबर सामने आई है. प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर, जिन्होंने 1988 की टीवी सीरियल महाभारत में महान योद्धा कर्ण का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर पैदा कर दी है.

68 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी. इसके पीछे की वजह कैंसर थी. दरअसल, वो कैंसर से जूझ रहे थे. लंबे वक्त की इस लड़ाई के बाद अब वो जिंदगी से जंग हार गए. उनके करीबी दोस्त और एक्टर अमित बहल ने इस खबर की पुष्टि की. उनके अचानक निधन से फैंस को भी तगड़ा झटका लगा है. 

पंकज धीर का जन्म 1943 में हुआ था और उन्होंने अपने अभिनय करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली महाभारत के कर्ण के किरदार से. उनके अभिनय में कर्ण की वीरता, समर्पण और न्यायप्रियता की झलक साफ़ दिखाई देती थी, जिससे लाखों दर्शक उनसे प्रभावित हुए.

एक बार जीत चुके थे कैंसर की जंग

बताया जा रहा है कि पंकज धीर को कैंसर हुआ था और वो ये जंग जीत भी गए थे. लेकिन,  कुछ महीने पहले उन्हें दोबारा कैंसर हो गया. उनकी सर्जरी भी हुई थी, पर कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनकी जान ले बैठा.

अनुपम खेर समेत कई कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि

इसके अलावा, पंकज धीर ने कई अन्य टीवी शो और फिल्मों में भी काम किया. उनकी साधारण लेकिन प्रभावशाली अभिनय शैली ने हमेशा दर्शकों और आलोचकों की सराहना बटोरी. इंडस्ट्री में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उनके निधन पर कई कलाकारों और उनके सहयोगियों ने शोक व्यक्त किया है. अभिनेता अनुपम खेर और दीपक धूपर सहित कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पंकज धीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

अमर हो गया कर्ण का किरदार

पंकज धीर की याद में उनके प्रशंसक हमेशा उनके किरदारों और अभिनय को याद रखेंगे. महाभारत में उनका कर्ण का किरदार पीढ़ियों तक याद किया जाएगा. भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री ने एक सच्चे कलाकार को खो दिया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी.


