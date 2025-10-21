मुझे पछतावा है…KBC में अमिताभ बच्चन से बदतमीजी करने वाले 10 साल के बच्चे ने मांगी माफी

हाल ही में ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ (Kaun Banega Crorepati 17) गेम शो उस समय चर्चा में आया था जब एक 10 साल का बच्चा इशित भट्ट (Ishit Bhatt) हॉट सीट पर बैठा था. गुजरात के इशित ने इस दौरान शो के होस्ट अमिताभ बच्चन से काफी रुडली बात की थी और उन्हें कह दिया था कि वह गेम के रुल जानते हैं तो वो उन्हें ये सब बताकर टाइम वेस्ट न करें. जब ये एपिसोड ऑन एयर हुआ तो इशित को अपने ख़राब व्यवहार के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके वायरल वीडियोज पर उन्हें जमकर ट्रोल किया. ट्रोलिंग से परेशान होकर इशित ने अब सोशल मीडिया पर अपने व्यवहार को लेकर माफ़ी मांगी है.

इशित बोले-मुझे पछतावा है…

@ishit_bhatt_official नाम के हैंडल से इशित का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें वो बिग बी के साथ फोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा है. इशित का ये वीडियो शेयर कर एक लंबा चौड़ा माफीनामा शेयर किया गया है. इसमें लिखा गया है, कौन बनेगा करोड़पति में अपने बिहेवियर के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं. मैं जानता हूं मैंने जिस तरह से बात की, उससे कई लोग काफी आहत, निराश हुए हैं, मैं आप सबसे तहेदिल से माफ़ी मांगता हूं.मुझे इस बात का बेहद पछतावा है.

मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था: इशित

मैं उस समय काफी नर्वस था और मेरा ऐटीट्यूड बेहद खराब तरीके से बाहर निकलकर आया.मेरा इंटेंशन रुड होने का बिलकुल नहीं था. मैं अमिताभ सर की और केबीसी टीम की तहेदिल से इज्जत करता हूं. मुझे एक बात समझ आ गई है और मुझे एक बड़ी सीख मिली है कि आपके शब्द और आपका व्यवहार कैसे आपका चरित्र डिफाइन करते हैं और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर. मैं भविष्य में और ज्यादा विनम्र, कृतज्ञ और जिम्मेदाराना व्यवहार करूंगा.उन सबका तहेदिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अपनी गलती से सीखने का मौका दिया—आप सबका KBC बॉय.