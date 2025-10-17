कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Kap’s Cafe Surrey Shooting: कनाडा के सरे (Surrey) में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का मशहूर कैफे कैप्स कैफे (Kap’s Cafe) एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा. ये तीसरी बार है जब कैफे को निशाना बनाया गया है. गुरुवार को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi gang) के साथियों ने ली है. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

कैसे हुआ हमला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो हमलावर खुलेआम कैफे पर गोलियां चला रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों बिना नकाब के थे और बेहद आक्रामक तरीके से फायरिंग कर रहे थे. कुछ ही हफ्ते पहले कैफे को पिछले हमले में हुए नुकसान के बाद फिर से खोला गया था, लेकिन अब एक बार फिर उस पर गोलियां चलीं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला

हमलावरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने लिखा –

“वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज सरे में कैप्स कैफे पर फायरिंग मैंने (कुलवीर सिद्धू) और गोल्डी ढिल्लों ने की है. आम जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं. जो लोग हमें धोखा देंगे या हमारे खिलाफ जाएंगे, उन्हें चेतावनी दी जा रही है. बॉलीवुड में जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें भी सोच लेना चाहिएृ- गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं.”

पहले भी हो चुके हैं हमले

कपिल शर्मा के कैफे पर यह तीसरा हमला है.

• पहला हमला: 10 जुलाई 2025

• दूसरा हमला: 7 अगस्त 2025

• तीसरा हमला: अक्टूबर 2025 (वर्तमान घटना)

हर बार फायरिंग के बाद कैफे की खिड़कियां टूट जाती हैं और स्टाफ को सुरक्षा कारणों से कुछ दिन तक काम बंद करना पड़ता है. इन बार-बार होने वाले हमलों से कपिल शर्मा और उनके स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है.

स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. वहीं, भारत में कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आ गया है.