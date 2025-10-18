Home > मनोरंजन > टीवी > उसने मेरी पैंट में हाथ डाल दिया…एक्ट्रेस के साथ हुई थी ऐसी छेड़छाड़, जानिए भयानक किस्सा

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना किसी महिला के लिए कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाज़ा आप टीवी एक्ट्रेस गौतमी कपूर की आपबीती सुन लगा सकते हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 18, 2025 9:26:03 AM IST

Gautami Kapoor Molested in Bus: टेलीविजन एक्ट्रेस गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) के साथ बचपन में एक खौफनाक घटना हो चुकी है. एक इंटरव्यू में गौतमी ने इस घटना का जिक्र करके सबको चौंका दिया था. दरअसल उनके साथ बचपन में पब्लिक बस में सफर करने के दौरान छेड़छाड़ की गई थी. इस घटना के बारे में गौतमी ने घर जाकर अपनी मां को भी बताया था. क्या था पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं.

उसने मेरी पैंट में हाथ डाल दिया: गौतमी
गौतमी ने एक इंटरव्यू में अपनी आपबीती बताते हुए कहा था कि वह बचपन में पब्लिक बस में ट्रेवल करती थीं क्योंकि उनके घर वालों के पास कार या बाइक नहीं थी. गौतमी ने कहा, उस वक्त की बात है जब मैं छटवीं क्लास में रही होंगी, मैं बस में थी तभी एक आदमी ने पीछे से मेरी पेंट में हाथ डाल दिया. मैं तब काफी छोटी थी तो समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा था. मैं बेहद डर गई और बस से उतर गई. मुझे जो कुछ भी हुआ, उसे समझने में 15-20 मिनट का समय लगा. मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं वह आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, जब मैं घर पहुंची तो मैं अपनी मां को भी ये बात बताने से डर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं वो उल्टा मेरी गलती मानकर मुझे ही न डांट दें. 

मां ने दिया ऐसा रिएक्शन
गौतमी ने आगे कहा, जब मैं घर पहुंची तो हिम्मत करके मैंने ये बात मां को बताई. उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पलटना चाहिए था और उस आदमी को थप्पड़ लगाने चाहिए थे या उसकी कॉलर पकड़ लेनी थी. तुम्हें उससे डरना नहीं था. अगर उसने ऐसा किया तो उसे पकड लेना था और जोर से चिल्लाना था लेकिन पैनिक नहीं होना था. अगर डर लगता है तो अपने साथ पेपर स्प्रे रखो और सामने वाले के चेहरे पर दे मारो या अपना जूता उतारो और दे मारो. तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता.  

