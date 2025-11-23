Home > मनोरंजन > टीवी > BB19 में पलटी तान्या मित्तल की किस्मत, एकता कपूर ने शो में ही दे डाला पहला TV रोल; साथ में इस कंटेस्टेंट को भी दिया ऑफर

Bigg Boss 19 News: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में इस बार एकता कपूर म्यूज़िक कंपोज़र अमाल मलिक और तान्या मित्तल को उनका पहला टीवी शो ऑफ़र किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 23, 2025 10:19:19 PM IST

Tanya Mittal Acting Role: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी तब से आसमान छू रही है जब से उन्होंने BB हाउस में एंट्री की है. सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और भले ही रियलिटी शो खत्म होने में दो हफ़्ते बाकी हैं, लेकिन उन्हें अपना पहला टेलीविज़न रोल मिल गया है! टीवी की क्वीन एकता कपूर हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में आईं, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तान्या और म्यूज़िक कंपोज़र अमाल मलिक को उनका पहला टीवी शो ऑफ़र किया!

 उन्होंने कहा कि वह उन्हें अपने आने वाले प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहेंगी, और तान्या ने जवाब दिया कि यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है. होस्ट सलमान खान का मज़ेदार रिएक्शन था, और वह तान्या के आने वाले रोल के बारे में मज़ाक करते हुए देखे गए.

तान्या मित्तल और अमाल मलिक को मिला पहला टीवी शो ऑफर 

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान, बिग बॉस 19 वीकेंड का वार के दौरान, एकता कपूर को स्टेज पर बुलाते हुए दिखते हैं. फिर वह घरवालों से बात करती हैं, और उन्हें बताती हैं कि वह उनमें से दो को अपने आने वाले प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहेंगी.

“सलमान सर के शो में एक ऑफर करना मेरा रिवाज़ रहा है. असल में दो लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मैं कास्ट करना पसंद करूँगी. एक एक्टर नहीं है- अमाल. और दूसरा इंसान- ‘दुनिया पित्तल दी!’ (तान्या मित्तल) मैं तुम्हें कास्ट करना पसंद करूँगी. (सलमान सर के शो पर कुछ ऑफर करना मेरा रिवाज़ रहा है. असल में दो लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मैं कास्ट करना पसंद करूँगी. एक एक्टर नहीं है- अमाल. और दूसरा इंसान है ‘दुनिया पित्तल दी’ (तान्या मित्तल). मैं उन्हें कास्ट करना पसंद करूँगी).”

तान्या इस रोमांचक ऑफर से बहुत खुश लग रही थीं, और उन्होंने कहा, “यह एक सपना सच होने जैसा है मैम. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.” सलमान खान ने इस पर रिएक्ट किया और मज़ाक में कहा, “लेकिन गरीब लड़की का रोल है. कैसे करोगी?

TV में काम करने को लेकर पहले तान्या मित्तल ने क्या कहा था?

कुछ दिन पहले, तान्या को गौरव खन्ना और अशनूर कौर के साथ बैठकर टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करने को लेकर बातचीत करते हुए देखा गया था. वीडियो में, गौरव खन्ना अशनूर कौर को बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि तान्या के भाई ने उन्हें टेलीविज़न में काम करने के लिए हरी झंडी दे दी है. जवाब में, अशनूर कौर तान्या से कहती हैं कि उन्हें अब खुद को तैयार करना चाहिए और इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए.

 तान्या जवाब देती हैं, “मुझे यकीन है कि मैं किसी बहू के रोल में आ रही हूँ, टिपिकल बहू मटीरियल. और पता चला कुणिका (सदानंद) मैडम मेरी सास हैं, वहां स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है.”

फिर गौरव ने बातचीत में यह सोचते हुए जोड़ा कि अगर तान्या वैम्प का रोल करें तो कैसा होगा. हालांकि, तान्या बहू का रोल करने की अपनी पसंद पर अड़ी रहीं. अशनूर ने तब बताया कि तान्या असल में पहले दिन से ही घर में बहू का रोल कर रही हैं. स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ने उन्हें कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, और कहा कि उन्हें यह रोल करने के लिए स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी. फिर अशनूर ने उन्हें और छेड़ते हुए कहा, “ग्लिसरीन की भी नहीं.”

