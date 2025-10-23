बिल गेट्स का TV डेब्यू! ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में Smriti Irani से बोले– ‘जय श्री कृष्णा’

टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में जल्द ही दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है. दरअसल, इस टीवी सीरियल में बिलेनियर बिल गेट्स (Bill Gates) कैमियो रोल में नजर आएंगे. हाल ही में जारी हुए टीवी सीरियल के प्रोमो में बिल गेट्स और स्मृति ईरानी (Smriti Irani) नजर आए हैं. हिंदी टीवी सीरियल्स की दुनिया में ये कोलैब काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है, वहीं इस एपिसोड़ को लेकर दर्शकों के मन में भी बहुत उत्सुकता है. आइए जानते हैं क्या दिखा अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में…

बिल गेट्स ने कहा जय श्री कृष्णा

इन्स्टाग्राम पर शेयर किये गए प्रोमो में तुलसी का किरदार नजर आता है जिसे स्मृति ईरानी निभा रहीं हैं. तुलसी वीडियो कॉल पर बिल गेट्स से बात करती नजर आती हैं. इस दौरान वे बिल गेट्स से कहती हैं- ‘जय श्री कृष्णा’. जिसके जवाब में बिल गेट्स कहते हैं, ‘नमस्ते तुलसी जी, जय श्री कृष्णा’. बात को आगे बढ़ाते हुए तुलसी कहती हैं कि, ‘बहुत अच्छा लगा ये जानके कि आप सीधे अमेरिका से मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं. आपका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं’. इस सरप्राइजिंग कोलैब पर एकता कपूर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है. एकता कपूर ने कहा है कि- ‘ये बहुत मजेदार है’.



हिट इंटरनेशनल टीवी शो में नजर आ चुके हैं गेट्स

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिल गेट्स किसी टीवी शो में नजर आ रहे हों. इससे पहले भी वे कई चर्चित इंटरनेशनल टीवी शो में नजर आ चुके हैं जिनमें – Frasier, The Big Bang Theory, और Silicon Valley जैसे शो शामिल हैं. हालांकि, यह बिल गेट्स का इंडियन टीवी सीरियल में पहला अपीयरेंस होने वाला है. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखकर दर्शकों के मन में भी इस बात की उत्सुकता है कि आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है.