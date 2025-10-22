Home > मनोरंजन > टीवी > Eijaz Khan से ब्रेकअप के महीनों बाद, Pavitra Punia फिर प्यार में पड़ीं, मुंबई के बिजनेसमैन से की सगाई

Pavitra Punia Engaged: बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया ने मुंबई के बिजनेसमैन के साथ सगाई कर ली. इसके पहले उनका नाम एक्टर ऐजाज खान के साथ जुड़ा था. लेकिन, बाद में ब्रेकअप हो गयाा था.

By: Shraddha Pandey | Published: October 22, 2025 11:11:47 AM IST

Pavitra Punia Engaged Mumbai businessman: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) फेम पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) की जिंदगी में फिर से प्यार दस्तक देने आया है. पिछले साल ऐजाज खान (Eijaz Khan) के साथ लंबे रोमांस के बाद अब पवित्रा ने अपना नया साथी ढूंढ लिया है. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस अब मुंबई के एक बिजनेसमैन के साथ सगाई के बंधन में बंध गई हैं. दोनों एक-दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं.

सोशल मीडिया पर पवित्रा ने अपनी सगाई की खुशी फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, जिसमें उनके मंगेतर ने बीचसाइड प्रपोज किया. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, “❤️ Locked in. Love made it official. #pavitrapunia soon to be Mrs. #NS.” हालांकि, पवित्रा ने अपने मंगेतर का चेहरा नहीं दिखाया. लाल गाउन में उन्होंने अपना स्टाइल और बड़ी ही शानदार डायमंड रिंग फ्लॉन्ट की.

पवित्रा का लेटेस्ट इंटरव्यू

पवित्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया, “हां, मैंने फिर प्यार पा लिया है. इस साल दिवाली मेरे लिए और भी खास होगी क्योंकि मैं उनके परिवार के साथ इसे सेलिब्रेट करूंगी. थोड़ी उदासी है कि अपने परिवार के साथ नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनका परिवार जानकर भी उत्साहित हूं.” उन्होंने बताया कि उनका मंगेतर कोई एक्टर नहीं हैं बल्कि यूएस-आधारित बिजनेसमैन हैं. “वो बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं. हम कुछ समय से एक-दूसरे को जान रहे हैं और अब सब सही लग रहा है.”

लंबे रोमांस के बाद हुआ था ब्रेकअप

अगर बात करें Pavitra और Eijaz की, तो उनकी कहानी Bigg Boss 14 से शुरू हुई थी. घर के अंदर उनकी केमिस्ट्री, बहस और इमोशनल पल दर्शकों को खूब भाए. घर से बाहर आने के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत लगा, लेकिन फरवरी 2024 में Pavitra ने ब्रेकअप की पुष्टि की. उन्होंने कहा था, “हर चीज़ की शेल्फ-लाइफ होती है। रिश्ता भी हमेशा नहीं टिकता.”

ये थी ब्रेकअप की वजह

Eijaz ने भी Pavitra के लिए प्यार भरे शब्द कहे, “मैं उम्मीद करता हूं कि Pavitra वो प्यार और सफलता पाए जिसकी वह हकदार हैं.  वह हमेशा मेरी दुआओं का हिस्सा रहेंगी. एक्ट्रेस ने बाद में स्पष्ट किया कि उनके अलग होने की वजह उनकी अलग-अलग पर्सनैलिटी थी, और धर्म का इससे कोई लेना-देना नहीं था. 

