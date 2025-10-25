Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: Tanya Mittal से हुआ अमाल मलिक का पंगा, बोले- ‘मुझसे भिड़ेगी, भिड़ कर दिखा’

बिग बॉस के घर में नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस बार तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच पंगा देखने को मिल रहा है जो कि कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे.

By: Kavita Rajput | Last Updated: October 25, 2025 11:19:57 AM IST

बिग बॉस के घर में कब रिश्ते बदल जाएं, कोई कह नहीं सकता. यहां पल भर में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है. अब बिग बॉस 19 (Bigg Boss Season 19) में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अमाल मलिक (Amaal Mallik) की दोस्ती को ही ले लीजिए. दोनों की बॉन्डिंग पिछले कुछ समय से काफी ध्यान खींच रही थी. एक दूसरे को दोनों इमोशनली सपोर्ट भी करते थे लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में इनकी बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं दिख रही है. इसका अंदाजा तान्या को भी हो चुका है. 

तान्या, नीलम और फरहाना में हुई टेंशन
ताज़ा एपिसोड में तान्या, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट के बीच टेंशन देखने को मिलता है. तान्या जो कभी नीलम की क्लोज फ्रेंड हुआ करती थीं लेकिन अब फरहाना से दोस्ती बढ़ाने की वजह से हाउसमेट्स के एब्यूज का शिकार होती दिखती हैं. नीलम भी इस वजह से उनसे पिछले टास्क में इमोशनली हर्ट नजर आती हैं.

अमाल मलिक और तान्या में हुआ पंगा

ये बात और बढ़ जाती है जब नीलम समेत ज्यादातर घरवाले तान्या से दूरी बनाने लगते हैं और उन्हें नीलम के रोने का जिम्मेदार मानते हैं. इस ड्रामे के बीच तान्या को सबसे ज्यादा जो बात हर्ट करती है वो होता है अमाल मलिक का रिएक्शन. अमाल तान्या का सपोर्ट करने की बजाए उनसे दूरी बढ़ाते हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं, अमाल ये भी कहते नजर आते हैं कि तान्या अटेंशन सीकर हैं और अब वो खुश होंगी क्योंकि हर घरवाला उन्हीं की चर्चा कर रहा है. अमाल तान्या को फेक कहते हैं. अमाल तान्या को फेक कहते हैं और सबके सामने तान्या से कहते हैं-मुझसे भिड़ेगी, भिड़कर दिखा. अमाल की ये बातें तान्या को बेहद बुरा लगती है क्योंकि वो अमाल को अब तक अपना सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्टर मानती थीं.

बता दें कि अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार आनी तब ही शुरू हो गई थी जब घर में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी. मालती ने अमाल को तान्या को लेकर भड़काना शुरू किया था और कहा था कि तान्या जो भी करती हैं, उसके पीछे उनका कोई न कोई मकसद रहता है, वह स्ट्रेटजी के तहत सब काम करती हैं, इसके बाद अमाल का बिहेवियर तान्या के प्रति थोड़ा बदलता दिखने लगा था. 
   

