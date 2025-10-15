14 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने पी हद से ज्यादा शराब, हुआ ऐसा खतरनाक अंजाम

फेमस VJ, एक्टर और होस्ट अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar) पिछले दो दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हाल ही में अनुषा ने डॉक्टर मधु चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीनेज लाइफ से जुड़े कई मजेदार खुलासे किए हैं. आपको बता दें कि अनुषा को MTV के जरिए घर-घर में पॉपुलैरिटी मिली थी. मधु चोपड़ा से बातचीत में अनुषा ने बताया कि 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जिसने उनकी पूरी लाइफ को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया था. क्या था वो टर्निंग पॉइंट आइये आपको बताते हैं.

14 साल की उम्र में हुआ मौत से सामना

अनुषा बताती हैं कि घर में उन्हें माता-पिता से पूरी आजादी मिली हुई थी. इसके चलते उन्होंने एक बार ऐसा स्टेप उठा लिया जिसके चलते उन्हें लेने के देने पड़ गए थे. अनुषा के अनुसार, एक बार महज 14 साल की उम्र में उन्होंने खूब सारी शराब पी ली थी. इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. अनुषा इस इंसिडेंट को याद करते हुए कहती हैं, ‘क्या मैंने कभी शराब ट्राय की थी ? हां, जब मैं 14 साल की थी तब मुझे लगा कि ये बहुत टेस्टी होगी इसलिए मैंने पूरी की पूरी पी ली और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. मुझे याद है नर्स ने मेरे पिता से कहा था, ‘इसके पीछे पागल नहीं होइए, ये इसके बाद इस तरह से कभी शराब नहीं पिएगी’.

सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगातीं अनुषा

VJ अनुषा बताती हैं कि उन्होंने कभी शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया. अनुषा के अनुसार उनके पिता स्मोकर हैं जबकि उन्हें अस्थमा की दिक्कत है, ऐसे में सिगरेट पीने का उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया. अनुषा मजाक-मजाक में कहती हैं कि कई बार लोग मेरी एनर्जी देखकर मैनेजर से सवाल करते हैं कि ये ऐसा क्या लेती है जो इतनी एक्टिव रहती है ? मेरी मैनेजर उन्हें बताती हैं कि ये तो किसी इवेंट में वाइन तक नहीं पीतीं.