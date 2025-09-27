ब्लैक बिकिनी में इस हसीना ने दिए ऐसे पोज़, समंदर के पानी में लगा दी आग!
तारा सुतारिया अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मालदीव पहुंच गई हैं जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरों और वीडियो शेयर किए हैं. इनमें उनका लुक काफी स्टनिंग दिख रहा है.

By: Kavita Rajput | Published: September 27, 2025 9:15:17 AM IST

Tara Sutaria Vacation Hot Photos: तारा सुतारिया (Tara Sutaria)  ने अपनी लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों से सोशल मीडिया हिला दिया है. तारा इन दिनों मालदीव में वेकेशन मना रही हैं और यहां से उन्होंने अपनी ब्लैक बिकिनी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. ब्लैक बिकिनी में तारा ने अपना स्टनिंग फिगर दिखाया है. उनका ये अंदाज़ देख फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं. तारा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, डॉल्फिन्स के साथ एक हसीन वीकेंड. तारा के ब्लैक बिकिनी लुक की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 

वीर पहरिया को कर रही हैं डेट 
तारा पिछले कुछ समय से एक्टर वीर पहरिया के साथ अपने रिलेशनशिप की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. दोनों को पिछले कुछ समय से पार्टीज, स्क्रीनिंग्स और कैजुअल आउटिंग में साथ देखा जा रहा है. दोनों के रिलेशनशिप पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने कहा था कि दोनों कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन वो  शोऑफ भी नहीं कर रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री शानदार है और ये साथ में काफी खुश दिखते हैं. 

कन्नड़ फिल्म में दिखेंगी तारा 
तारा के करियर की बात करें तो उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अनन्या पाण्डेय भी थे. इसके बाद तारा ने मरजावां, हीरोपंती 2, एक विलेन रिटर्न्स और अपूर्वा में काम किया है. 2026 में तारा को कन्नड़ गैंगस्टर फिल्म टॉक्सिक में देखा जाएगा जिसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय जैसे सितारे नजर आयेंगे. 

