कैमरा के सामने गिराया पल्लू, फिर ब्लाउज की डोरी…तान्या मित्तल का Video ‘लीक’!

Tanya Mittal Steamy Video: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो बिग बॉस 19 में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. जहां ज्यादातर कंटेस्टेंट कैमरा पर दिखने के लिए छोटे-छोटे और बेकार के मुद्दों पर झगड़ते दिखाई दे रहे हैं. वहीं,तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपनी बातों से ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं. वह कभी अपने घर और लग्जरी लाइफस्टाइल का बखान करती हैं, तो कभी अपने स्प्रिचुअल इंफ्लुएंसर होने का डंका बजाती हैं.

तान्या मित्तल बिग बॉस के घर के अंदर ये बातें कर रही हैं, तो बाहर उनके अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हाल में भी तान्या का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें, वह अपनी संस्कारी इमेज छोड़ कैमरा के सामने अतरंगी अंदाज में नजर आ रही हैं.

कैमरा के सामने कपड़े बदलती दिखाई दीं तान्या मित्तल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद को स्प्रिचुरल इंफ्लुएंसर बताने वालीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal Video) एक रेड और व्हाइट प्रिंटेड साड़ी में नजर आ रही हैं. जैसे ही वीडियो शुरू होता है तान्या अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती हैं और साड़ी खोलना शुरू कर देती हैं. एक साड़ी हटाने के बाद वह दूसरी साड़ी कमर पर बांधती हैं और फिर अपनी पीठ कैमरा की तरफ दिखाती है और बैकलेस ब्लाउज की डोरियां बांधती दिखाई देती हैं.

डोरियां कसने के बाद एक बार फिर तान्या घूमती हैं और फ्रंट साइड से लुक दिखाती हैं और फिर साड़ी का पल्लू कंधे पर डाल देती हैं. इसके बाद वह ज्वेलरी पहनती हैं और तैयार होकर अपना लुक कैमरा के सामने दिखाती हैं. बता दें, तान्या (Tanya Mittal Instagram) का सिर्फ यह एक वीडियो नहीं बल्कि उनके कपड़े बदलने के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

1 रुपये की माचिस 65 में बेची!

तान्या मित्तल (Tanya Mittal Net Worth) का हाल में TEDx Talk का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिममें वह ऐसा कहती दिख रही हैं कि 1 रुपये की माचिस 65रुपये में बेची है और इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है. वीडियो में तान्या कहती दिख रही हैं कि वह उन्होंने हैंडमेडलव में माचिस की डिब्बी बेची. यह उनका स्टार प्रोडक्ट था और इसने बहुत कमाई करके दी. एक माचिस की डिब्बी एक रुपये है लेकिन, इसे 65 रुपये में बेचा. यह 95 परसेंट प्रॉफिट था. कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था, वह खुद सामान लाती थीं और प्रोडक्ट तैयार करती थीं.