एक आदमी के साथ बेड पर…नाना पाटेकर पर Mee too का आरोप लगाने वालीं एक्ट्रेस का नया बयान बना बवाल!

Tanushree Dutta on Bigg Boss: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपनी अदाकारी और बोल्ड स्टेटमेंट्स से अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. इस बार भी एक्ट्रेस ने ऐसा ही कुछ किया है और अपने नए बयान से बवाल मचा दिया है. तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जहां एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें पिछले 11 साल से लगातार बिग बॉस ऑफर हो रहा है. हालांकि, यह बवाल की वजह नहीं है. बल्कि, उन्होंने जो आगे कहा है उसपर लोग जरूर बातें बना रहे हैं.

किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…तनुश्री के इस बयान ने मचाया बवाल

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta Bigg Boss) ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को इंटरव्यू दिया है. जहां तनुश्री ने बिग बॉस का ऑफर मिलने पर कहा, वह पिछले 11 सालों से इनकार कर रही हैं. वह हर साल शो में हिस्सा लेने का ऑफर देते हैं और एक्ट्रेस हर साल उन्हें फटकार लगा देती हैं.

तनुश्री (Tanushree Dutta Controversy) आगे कहती हैं, क्या वह ऐसी एक्ट्रेस लगती हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा शो करेगी. क्या ऐसी लड़की लगती हैं, जो एक आदमी के साथ सेम बिस्तर पर सो जाएगी, सिर्फ एक रिएलिटी शो के लिए. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने आगे बातों ही बातों में यह भी कहा, वह इतनी घटिया नहीं हैं, चाहे वह कितने भी करोड़ दें.

तनुश्री दत्ता को ऑफर हुए करोड़ों रुपए

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta News) ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों की फीस ऑफर हुई थी. एक्ट्रेस का दावा है कि उन्हें 1.65 करोड़ ऑफर हुए थे. इतना ही नहीं, तनुश्री ने कहा इससे पहले भी बिग बॉस वाले एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को इतना पैसा दे चुके हैं. वह भी उनके ही लेवल की एक्ट्रेस थी.

एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि बिग बॉस मैनेजमेंट से जुड़े एक स्टाइलिस्ट ने यह भी कहा था कि वह और भी पैसे ऑफर कर सकते हैं. लेकिन, तनुश्री ने इसे भी ठुकरा दिया.

तनुश्री दत्ता की कंट्रोवर्सी

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta Movies) ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. जिसमें से एक इमरान हाशमी के साथ आशिक बनाया आपने भी थी. इसके बाद एक्ट्रेस 36 चाइना टाउन, भागम भाग, रिस्क और कई फिल्मों में नजर आईं. हालांकि, एक्ट्रेस सबसे ज्यादा तब सुर्खियों का हिस्सा बनीं जब उन्होंने मीटू मूवमेंट में बॉलीवुड स्टार नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए.