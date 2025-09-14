एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…

एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…

Taniya Chatterjee Video: बोल्ड एक्ट्रेस ने बीच सड़क पैपराजी के सामने टॉप उतारने की बेबाकी दिखाई है. लेकिन, टॉप उतारने के चक्कर में उनसे एक गलती हो गई और कैमरा में वो सब कैप्चर हो गया जो नहीं होना चाहिए था.

By: Prachi Tandon | Published: September 14, 2025 3:04:08 PM IST

एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…

Taniya Chatterjee Bold Look: बोल्डनेस के मामले में इन दिनों तानिया चटर्जी ने सोशल मीडिया पर सभी हदें पार की हुई हैं. वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक से बढ़कर एक बोल्ड, सेक्सी और कई बार न्यूड फोटोज भी शेयर करती हैं. लेकिन, हद तो तब हो गई जब तानिया (Taniya Chatterjee) ने पैपराजी के कैमरों के सामने कपड़े उतारने शुरू कर दिए. जी हां, तानिया एक नहीं बल्कि कई बार पैपराजी के कैमरों के आगे बेबाकी से कपड़े उतार चुकी हैं. एक्ट्रेस की इसी बेबाकी के वीडियो भी अक्सर ही इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. 

कैमरा के सामने एक्ट्रेस ने उतारे कपड़े!

तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee Instagram) के ऐसे तो कई वीडियो इंटरनेट पर छाए रहते हैं. लेकिन, हम यहां जिस वायरल वीडियो की बात करने जा रहे हैं उसमें तानिया बीच सड़क पैपराजी के सामने अपना टॉप उतारती नजर आ रही हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तानिया पहले कैमरों की तरफ पीठ करती हैं और फिर अपना टॉप या टी-शर्ट उतारती हैं. इस दौरान अंदर की ड्रेस खिसक जाती है और साइड से उनका प्राइवेट पार्ट भी कैमरा में कैप्चर हो जाता है. हालांकि, तानिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है.  

View this post on Instagram

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

कैमरा के सामने टॉप उतारने के बाद तानिया (Taniya Chatterjee Viral Video) अपनी डीपनेक वाली ड्रेस को एडजस्ट करती दिखाई देती हैं. वह कभी लेफ्ट तो कभी राइट झांकती हैं और फिर हाथों से ड्रेस को खिंचती हैं. ड्रेस एडजस्ट करने के बाद तानिया चटर्जी जमकर पैपराजी को पोज देती हैं. 

बोल्ड लुक्स के लिए तानिया होती हैं जमकर ट्रोल

तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee Troll) का बीच सड़क कपड़े उतारने से लेकर सोशल मीडिया पर बोल्ड वीडियो और फोटोज पोस्ट करने के लिए जमकर ट्रोल होती हैं. इस वायरल वीडियो पर भी कई लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल किया है. जहां एक यूजर ने लिखा, इससे शर्मनाक बात है ही नहीं इंडिया में, तो दूसरे ने एक्ट्रेस को बेशर्म बता दिया है. वहीं, एक यूजर ने लिखा- पब्लिक में ब्रेस्टफीडिंग अलाउड नहीं है और यहां ग्लैमराइज्ड, सेक्सुअल और शेमलेस बिहेवियर को प्रमोट किया जा रहा है. इसके अलावा कई यूजर एक्ट्रेस को शर्मनाक बता रहे हैं, और लिख रहे हैं थोड़ा तो शर्म कीजिए आप लोग.

बता दें, अपने बोल्ड फैशन च्वाइस के लिए ट्रोल होने वालीं तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee Web Series) ने वेब सीरीज राजनीति चैप्टर 4, पिक्चर अभी बाकी है, जाल और फ्लैटमेट्स में काम किया है.

Tags: bold actressbollywood actressbollywood newsentertainment newsTaniya Chatterjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…
एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…
एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…
एक्ट्रेस ने बीच सड़क उतारा टॉप! खिसका अंदर का कपड़ा और दिखा ‘वो’, फिर हाथों से…