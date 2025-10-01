Sunny Deol Hits : वो 5 Blockbuster Movies जिन्होंने बनाया सनी को बॉलीवुड का ‘एंग्री यंग मैन’..!

Sunny Deol Movies : बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल ने 2023 में अपनी फिल्म ‘गदर 2’ के साथ फिर एक बार लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई. इस सफलता को कायम रखने के लिए वे लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. फिलहाल उनके पास तीन बड़ी फिल्में ‘लाहौर 1947’, ‘बॉर्डर 2’ और ‘रामायण’ हैं, जिनके जरिए वे फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करना चाहते हैं. लेकिन सनी देओल की कहानी सिर्फ आज की ही नहीं, बल्कि 80 और 90 के दशक की भी है, जब उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना डंका बजाया था.

सनी देओल ने साल 1983 में फिल्म ‘बेताब’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उन्होंने अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की. 90 के दशक तक सनी ने खुद को एक सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर लिया था. खास बात ये है कि 1996 और 1997 के बीच उन्होंने लगातार पांच बड़ी हिट फिल्में दीं, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली रहीं.

‘जीत’, ‘घातक’ और ‘अजय’: लगातार हिट की कड़ी

सनी देओल की ये सफलता 1996 में फिल्म ‘जीत’ से शुरू हुई. राज कंवर निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान, अमरीश पुरी और करिश्मा कपूर भी थे यह फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने खूब पसंद किया. इसी साल नवंबर में आई फिल्म ‘घातक’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाया. मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ सनी की जोड़ी ने फिल्म को खास बनाया. फिर दिसंबर में रिलीज हुई ‘अजय’ भी लोगों की पसंद बनी और इसे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

‘जिद्दी’ और ‘बॉर्डर’: खास मुकाम

अप्रैल 1997 में आई फिल्म ‘जिद्दी’ ने सनी देओल और रवीना टंडन की जोड़ी से दर्शकों का मनोरंजन किया. ये फिल्म भी सफल रही. लेकिन असली धमाका हुआ ‘बॉर्डर’ के साथ, जो जून 1997 में रिलीज हुई. ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हुई.‘बॉर्डर’ ने कई रिकॉर्ड तोड़े और आज भी इसे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिना जाता है.

आज की चुनौतियां और भविष्य की उम्मीदें

सनी देओल ने अपने करियर में कभी भी सफलता को आराम से नहीं लिया.‘गदर 2’ के बाद वे फिर से बड़े बजट की फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं. ‘लाहौर 1947’, ‘बॉर्डर 2’ और ‘रामायण’ जैसी फिल्में दर्शाती हैं कि सनी देओल ने अभी भी अपनी पुरानी ऊर्जा और जुनून को बरकरार रखा है. बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम की चमक बनाए रखने के लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं.

सनी देओल की कहानी उन एक्टर्स के लिए प्रेरणा है, जो लगातार मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं. उनके पुराने और नए दोनों दौर की फिल्में दर्शाती हैं कि वे बॉलीवुड के एक मजबूत और भरोसेमंद सितारे हैं.