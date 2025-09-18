क्रश अपडेटेड ..! कौन है रितिका नायक? जो अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों पर चला रही छुरियां

Who is Ritika Nayak : 12 सितंबर को रिलीज हुई फैंटेसी तेलुगु फिल्म ‘मिराय’ इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. तेजा सज्जा की इस फिल्म को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, खासकर इसके शानदार विजुअल इफेक्ट्स और नई तरह की कहानी के लिए. लेकिन इन सबके बीच एक नाम है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है – और वो नाम है रितिका नायक.

कौन हैं रितिका नायक?

रितिका नायक इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस हैं और इस समय वो लोगों और मीडिया दोनों के बीच छाई हुई हैं. दिल्ली की रहने वाली रितिका का जन्म एक साधारण उड़िया मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ. बचपन से ही उन्हें कला और मंच से लगाव था, लेकिन एक्टिंग को करियर बनाने का विचार कॉलेज के दिनों में आया.

रितिका ने कॉलेज के समय कई मॉडलिंग पेजेंट्स में भाग लिया और कई खिताब भी जीते. इन प्रतियोगिताओं ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और यहीं से उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेने का फैसला किया.

दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस

उनकी प्रतिभा को पहली बार तब पहचान मिली जब उन्होंने दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस सीजन 12 का खिताब जीता. इसके बाद उन्हें लगातार नए मौके मिलने लगे. साल 2020 में वो मिस दिवा प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट रहीं, जिससे उन्हें फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक खास पहचान मिली.

फिल्मी करियर की शुरुआत

रितिका नायक ने 2022 में फिल्म अशोका वनमलो अर्जुन कल्याणम से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. इस फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा. 2023 में वो हाय नन्ना में एक कैमियो रोल में नजर आईं, जिसने उनके एक्टिंद को और भी निखार दिया.

‘मिराय’ से नई उड़ान

अब ‘मिराय’ के साथ रितिका नायक ने न सिर्फ एक लीड रोल निभाया है, बल्कि खुद को एक शानदार एक्ट्रेस के रूप में स्थापित भी किया है. उनकी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति, भाव-भंगिमा और संवाद अदायगी लोगों को खूब पसंद आ रही है.

रितिका नायक की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक नार्मल सी लड़की मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही है. ‘मिराय’ उनके करियर की एक मजबूत नींव बन सकती है और ये कहना गलत नहीं होगा कि तेलुगु सिनेमा को एक नया चमकता सितारा मिल गया है.