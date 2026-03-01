Vijay Rashmika Wedding: रश्मिका-विजय ने जीत लिया फैंस का दिल, 21 शहरों में बांटी जाएगी मिठाई; 16 मंदिरों में भंडारे का इंतजाम

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने हाल ही में 26 फरवरी 2026 को शादी की है. इनकी शादी के बाद अब 4 मार्च को रिसेप्सन होने वाला है. इस खुशी के पल में दोनों ने अपने प्यारे फैंस के लिए खास इंतजाम किया है. जानकारी के मुताबिक, विजय और रश्मिका देशभर में मौजूद फैंस के लिए मिठाई और खाना भेजेंगे. शनिवार को अपनी-अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने शहरों की लिस्ट भी पोस्ट की है, जहां वह मिठाई के ट्रक भेजने वाले हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि वह पूरे भारत में कई जगहों पर खाना डोनेट भी करने वाले हैं.

फैंस के लिए भेजी जाएंगी मिठाई

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के नोट में लिखा कि इस देश के खूबसूरत लोगों के लिए, आप लोग हमेशा हमारी जर्नी और प्यार का हिस्सा रहने वाले हैं. आप सभी के साथ अपनी शादी का जश्न मनाना हमें सच में बहुत खुशी देगा और भारत सब कुछ कैसे मनाता है? मिठाई और खाने के साथ 1 मार्च को हम अपनी जिंदगी के इस बड़े पल को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए देश भर में प्यार और मिठाई से भरे ट्रक भेज रहे हैं. हम देश भर के कई मंदिरों में अन्नदान भी कर रहे हैं. आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं, प्यार के सात…विजय और रश्मिका.

जारी की शहरों की लिस्ट

दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मिठाई बांटी जाएंगी. कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिरों में अन्नदान भी किया जाएगा.

रश्मिका और विजय की शादी

बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने गुरुवार, 26 फरवरी, 2026 को हुई थी. कपल में उदयपुर के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे, जो खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मिका और विजय दोनों ने एक-दूसरे को नोट भी लिखे.