OG OTT Release: थियटर में धमाका मचाने के बाद अब ओटीटी पर कहां देखें Pawan Kalyan की क्राइम ड्रामा?

Pawan Kalyan OG: पवन कल्याण की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘They Call Him OG’ अब ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. ये फिल्म 4 भाषाओं तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.

By: Shraddha Pandey | Published: October 23, 2025 11:17:42 AM IST

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan

They Call Him OG Netflix: पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘They Call Him OG’, जो 2025 की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म साबित हुई. अब नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने जा रही है. फिल्म के डायरेक्टर हैं Sujeeth और इसमें Pawan Kalyan के अलावा Emraan Hashmi, Priyanka Mohan और Prakash Raj भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

फिल्म थिएटर्स में 25 सितंबर को रिलीज हुई थी और मात्र तीन हफ्तों में ही यह नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है. Netflix India ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि करते हुए लिखा,
“Once upon a time in Mumbai, there lived a storm. And now, he’s back. Watch They Call Him OG, out 23 October on Netflix in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada and Malayalam.” यानि 23 अक्टूबर से आप इसे Netflix India पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देख सकते हैं.

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाकेदार रही. सिर्फ 11 दिनों में इसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. यह Anil Ravipudi की ‘Sankranthiki Vasthunam’ और HanuMan जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ चुकी है. तेलुगु फिल्मों में 2025 की सबसे बड़ी कमाई के साथ, इसने Rs 255.2 करोड़ का आंकड़ा पार किया.

‘ओजी’ की कहानी

फिल्म की कहानी Ojas Gambheera (Pawan Kalyan) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पहले एक समुराई था और अब गैंगस्टर बन चुका है. वह अपने प्यार Kanmani (Priyanka Mohan) के साथ शांत जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब उसका पुराना दुनिया उसके सामने आती है, तो वह मुंबई लौटता है. यहां वह अपने पिता जैसे गुरु Satya dada (Prakash Raj) की मदद करता है और खतरनाक गैंगस्टर Omi Bhau (Emraan Hashmi) और उसके लोगों से मुकाबला करता है.

फिल्म का अंत एक सेक्वल के संकेत के साथ होता है, जिससे फैंस में और उत्सुकता बढ़ गई है. तो अगर आप एक्शन, ड्रामा और थ्रिल का मजा लेना चाहते हैं, तो 23 अक्टूबर से Netflix पर ‘They Call Him OG’ देखना बिलकुल मत भूलिए.

