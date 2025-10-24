Home > मनोरंजन > 500 करोड़ का मालिक है ये कॉमेडियन, कपिल शर्मा-रजनीकांत भी इनकी अमीरी के आगे हैं फेल

ब्रह्मानंदम की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो रणबीर कपूर, रजनीकांत और कपिल शर्मा से भी ज्यादा है. जानिए कैसे एक लेक्चरर से कॉमेडियन बने ब्रह्मानंदम.

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 5:53:34 PM IST

यदि आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे अमीर कॉमेडियन कौन है? तो आपके मन में सबसे पहला नाम कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का ही आएगा. हालांकि, यदि हम कहें आपका जवाब गलत है तब ? जी हां, भारत के सबसे अमीर कॉमेडियंस की लिस्ट में कपिल शर्मा नहीं बल्कि कोई ऐसा है जिसकी नेटवर्थ रणबीर कपूर और साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत से भी कहीं ज्यादा है. कौन है वो शख्स आइए जानते हैं.

500 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं ब्रह्मानंदम

हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा के चर्चित एक्टर ब्रह्मानंदम की जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. ब्रह्मानंदम ने अपने करियर में 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया है जिसके चलते उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. DNA और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मानंदम 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. ब्रह्मानंदम की नेटवर्थ 60 मिलियन डॉलर आंकी गई है जिसकी वैल्यू इंडियन करंसी में 500 करोड़ रुपए होती है. 

रणबीर और रजनीकांत को भी छोड़ा पीछे 

नेटवर्थ के मामले में ब्रह्मानंदम ने बॉलीवुड के ए लिस्टर स्टार रणबीर कपूर को भी पीछे छोड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर की नेटवर्थ 350 करोड़ रुपए है. वहीं, साउथ के सुपरस्टार प्रभास की नेटवर्थ भी 300 करोड़ रुपए के आसपास है, ऐसे में ब्रह्मानंदम इन दोनों से नेटवर्थ के मामले में कहीं आगे हैं. बात करें कॉमेडियन कपिल शर्मा की तो उनकी नेटवर्थ भी 300 करोड़ रुपए बताई जाती है. वहीं, सुपरस्टार रजनी की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए भी ब्रह्मानंदम से कम ही है. 

बच्चों को पढ़ाते थे ब्रह्मानंदम फिर बने एक्टर 

आपको बता दें कि एक्टर बनने से पहले ब्रह्मानंदम आंध्रप्रदेश के एक कॉलेज में लेक्चरार हुआ करते थे. 80 के दशक में ब्रह्मानंदम ने थियेटर करना शुरू किया और 85 में उन्हें पहली बार टीवी पर आने का मौक़ा मिला. साल 1987 ब्रह्मानंदम के लिए टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि इसी साल उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा.

Tags: BrahmanandamBrahmanandam memesBrahmanandam net worthhome-hero-pos-3Kapil Sharma net worthRajinikanth net worth
