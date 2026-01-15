Jana Nayagan Release date: कब रिलीज होगी थलपति विजय की ‘जन नायगन’? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आई नई तारीख!

‘जन नायगन’ को लेकर फैंस में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, जिसे थलपति विजय की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, लेकिन इसकी रिलीज़ सेंसर बोर्ड (CBFC) और कोर्ट की कार्यवाही के बीच फंस गई है.

शुरुआती सेंसर बोर्ड की मंज़ूरी के बाद अचानक रोक

फिल्म को सबसे पहले दिसंबर 2025 में सेंसरशिप के लिए भेजा गया था. चेन्नई के रीजनल ऑफिस ने कुछ कट्स के साथ इसे U/A सर्टिफिकेट देने का फैसला किया था. फिल्म 9 जनवरी, 2026 (पोंगल) को रिलीज़ होने वाली थी. हालांकि, आखिरी मिनट में, CBFC चेयरपर्सन ने एक शिकायत का हवाला देते हुए फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया, जिससे इसकी रिलीज़ में देरी हो गई.

मद्रास हाई कोर्ट के दो विरोधाभासी फैसले

9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म बनाने वालों के पक्ष में फैसला सुनाया और सेंसर बोर्ड को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया. उसी दिन (9 जनवरी) बाद में, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

फिल्म के प्रोड्यूसर्स (KVN प्रोडक्शंस) ने इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. ​​गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि मामला पहले से ही हाई कोर्ट में है, इसलिए वहीं फैसला होना चाहिए. कोर्ट ने साफ किया कि वह रिलीज़ के बारे में कोई जल्दबाजी में आदेश जारी नहीं करेगा.

‘जन नायगन’ कब रिलीज़ होगी?

फिल्म की रिलीज़ अब पूरी तरह से 20 जनवरी 2026 को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करती है. यह सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह 20 जनवरी को ही इस अपील पर अंतिम फैसला लेने की कोशिश करे.

अगर हाई कोर्ट 20 जनवरी को फिल्म बनाने वालों के पक्ष में फैसला सुनाता है और सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देता है तो फिल्म जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी की शुरुआत में रिलीज़ हो सकती है. फिलहाल, पूरी इंडस्ट्री और विजय के फैंस 20 जनवरी की सुनवाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.