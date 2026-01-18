Viral Video: दुबई में अजीत-कुमार नयनतारा और विग्नेश शिवन की सालों बाद हुई वायरल मुलाकात: VIDEO

Viral Video: एक्टर अजीत कुमार ने फिल्मों से हटकर अपने फैंस का ध्यान 24H दुबई सीरीज रेस में खींचा. ये रेस 10 से 12 जनवरी तक चली और कुल 25 घंटे तक चली. अजीत एक पेशेवर रेसिंग टीम का हिस्सा थे. टीम ने अपनी मेहनत और फोकस से 992 कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया.

रेस के दौरान एक सुपराइज मुलाकात हुई. नयनतारा और निर्देशक विग्नेश शिवन दुबई में अजीत से मिलने पहुंचे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, जिसमें अजीत ने नयनतारा का स्वागत किया और उन्हें गले भी लगाया. ये वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया क्योंकि लंबे समय से अजीत और नयनतारा के बीच मनमुटाव की खबरें चल रही थीं.

फैंस की खुशी

फैंस ने इस मुलाकात को देखकर अपनी खुशी जताई. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और अजीत, नयनतारा और विग्नेश के तीनों के साथ की इस मुलाकात को यादगार बताया.

It was a real pleasure to meet #Ajithkumar sir at the #24HDubai racing event today. Was truly impressed by all the effort and hard work he has put into pursuing his passion. As always it was wonderful conversing and spending quality time with you dear sir.Thanks for the… pic.twitter.com/BC32RF7UGv — Sibi Sathyaraj (@Sibi_Sathyaraj) January 16, 2026

अजीत और नयनतारा की फिल्म पर विवाद

अजीत और नयनतारा का कोई प्रोजेक्ट पहले भी चर्चा में रहा था. अजीत को विग्नेश शिवन के फिल्म के स्क्रिप्ट से संतोष नहीं मिला, इसलिए यह प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया. इसके बाद अजीत ने ‘विदामुयर्ची’ और ‘गुड बैड अली’ जैसी फिल्मों में काम किया। विग्नेश शिवन ने भी अपनी अगली फिल्म ‘लव इंश्योरेंस कंपनी’ की शूटिंग की, जो अप्रैल में पूरी हुई. ये फिल्म अब वैलेंटाइन के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है.

अजीत कुमार ने दुबई में अपनी रेसिंग क्षमता से सबको प्रभावित किया. इसके साथ ही नयनतारा और विग्नेश शिवन से उनकी मुलाकात फैंस के लिए खुशखबरी साबित हुई. फिल्मों के अलावा भी अजीत अपने फैंस को नई रूप में देखने का मौका दे रहे हैं.