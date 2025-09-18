28 साल की एक्ट्रेस बनी ‘साध्वी’, चारों तरफ हो रही बस खूबसूरती की चर्चा

Mirai Actress Bold Photos: साउथ सुपरस्टार तेज सज्जा (Tej Sajja) की पौराणिक और साइंटफिक फिक्शन मिक्स फिल्म मिराई (Mirai Movie) 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ऑडियंस का भर-भरकर प्यार मिल रहा है. तेज सज्जा ने अपनी एक्टिंग से तो इंप्रेस किया ही है, साथ ही फिल्म में साध्वी का किरदार निभाकर एक्ट्रेस रितिका नायक (Ritika Nayak) ने लाइमलाइट बटोर ली है. मिराई की सक्सेस के बीच रितिका की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें एक्ट्रेस की खूबसूरती देख फैंस कायल हुए जा रहे हैं.

मिराई एक्ट्रेस की बोल्ड फोटोज हो रहीं इंटरनेट पर वायरल

मिराई फिल्म में विभा नाम की साध्वी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस रितिका नायक (Ritika Nayak Photos) रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत हैं. ऐसे तो उनकी कई फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर देखी जा रही हैं, लेकिन उनकी बोल्ड तस्वीरों पर फैंस की नजरें अटक गई हैं.

वायरल फोटोज में रितिका नायक (Ritika Nayak Instagram) अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज दिखाती नजर आ रही हैं. इस फोटोशूट के लिए एक्ट्रेस ने ब्लेजर के नीचे न शर्ट पहनी और न ही ब्रा कैरी की है. उन्होंने अपने लुक को हॉट बनाने के लिए पैंट के साथ सीधा ब्लेजर पहन लिया है. रितिका ने ग्रीन कलर के सूट के साथ न्यूड और सटल मेकअप कैरी किया है. लेकिन, उन्होंने अपने बालों को वेट लुक में ओपन छोड़ा है. बता दें, रितिया नायक की यह फोटोज नई नहीं हैं, उन्होंने यह साल 2023 में शेयर की थीं. जो मिराई की सक्सेस के बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

कौन हैं एक्ट्रेस रितिका नायक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितिका नायक (Ritika Nayak Background) दिल्ली से हैं और एक मिडिल क्लास ओड़िया फैमिली से हैं. रितिका ने दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है और उनका बचपन से ही क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रहा है. स्कूल के बाद एक्ट्रेस ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग में हाथ अजमाना शुरू कर दिया था.

रितिका नायक (Ritika Nayak Movies) ने फिल्मी दुनिया में अशोक वनमलो अर्जुन कल्याणम से डेब्यू कियाथा. इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस हाई नन्ना और ड्यूट में काम किया है. वहीं, अब एक्ट्रेस मिराई के लिए चारों तरफ से तारीफें बटोर रही हैं.